"Парта Героя" появилась в школе №129 Автозаводского района Нижнего Новгорода Общество

НРО партии Единая Россия

"Парта Героя" появилась в школе №129 Автозаводского района Нижнего Новгорода 26 февраля 2019 года в рамках всероссийского проекта, организованного по инициативе партии "Единая Россия". Об этом сообщили в НРО партии.

Парта посвящена старшему лейтенанту Дмитрию Михайловичу Минееву, участнику Великой Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за 95 успешных боевых вылетов на штурмовку военных объектов противника и проявленные при этом мужество и героизм Дмитрию Минееву присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

На парте размещен QR-код, и с помощью мобильных устройств можно попасть на официальный портал проекта с информацией о героях.

"Основная цель партийного проекта – рассказать школьникам о наших земляках, которые совершили героические поступки, и воспитать у подрастающего поколения уважительное отношение к истории Нижегородской области. Когда-то эти люди сидели за школьными партами и получали знания. В трудный час они встали на защиту своей Родины и отдали за нее жизнь. Инициатива, которую реализует региональное отделение партии, очень важна с точки зрения патриотического воспитания и сохранения памяти о героическом прошлом нашего государства", – отметил депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член фракции "Единая Россия" Владимир Солдатенков.

В проекте приняли участие 4-е классы школы. На протяжении первого полугодия они боролись за право установки "Парты героя" и, кто из учеников будет сидеть за ней. Критериями конкурсного отбора стали хорошая и отличная успеваемость ребят, а также активное участие в жизни класса, школы и района. Победу одержал 4 "а" класс и ученик этого класса – Александр Зинин.

В НРО партии "Единая Россия" отметили, что учащиеся школы №129 поддерживают тесную связь с родными Дмитрия Минеева, а также с воинской частью, где служил летчик. В школе с детства прививают ученикам чувство дружбы, товарищества и любовь к Родине.

Напомним, старт проекту был дан 22 февраля в кадетской школе-интернате Нижнего Новгорода. Там парта посвящена старшему лейтенанту Игорю Гурову, участнику боевых действий на Северном Кавказе. За мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

"Парты Героя" появятся и в других районах города и области. Каждое учебное заведение само определит, кому они будут посвящены. Главное, чтобы герой имел непосредственное отношение к школе.