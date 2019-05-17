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Спорт

Теннисная школа в Канавинском районе Нижнего Новгорода продолжит работу, пока не найдут новое помещение

16 мая 2019 16:27  [684] Спорт

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Теннисная школа при школе № 121 в Канавинском районе Нижнего Новгорода (ул. Тонкинская,4) продолжит работу, пока для нее не найдут новое помещение. Об этом сообщила заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Любовь Сачкова на заседании комиссии городской Думы по соцполитике 16 мая 2019 года в ответ на вопрос депутата Николая Сатаева.

Он рассказал, что школа закрывается на капитальный ремонт, что вызывает беспокойство родителей.

В администрации депутата заверили, что школа не закроется. Она будет перенесена в новое помещение. Однако в настоящее время такое помещение не найдено. Поиском занимается комитет по управление городским имуществом и администрация Канавинского района.

Ранее депутаты планировали внедрить теннис в школах Нижегородской области в качестве дополнительного урока (так называемый третий час урока физической культуры).

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