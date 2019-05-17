Нижегородский сухогруз "Пола Макария" вошел в международный список лучших судов 2018 года Бизнес

Фото: ПАО "Завод "Красное Сормово"

Нижегородский сухогруз "Пола Макария" вошел в международный список лучших судов 2018 года "Significant Ships of 2018" Британского Королевского общества корабельных инженеров (RINA - Royal Institution of Naval Architects). Об этом сообщили в пресс-службе ПАО "Завод "Красное Сормово".

Сухогруз "Пола Макария" проекта RSD59, построенный нижегородской верфью и разработанный морским инженерным бюро, вошел в число пятидесяти судов различного назначения, типа и размеров, отмеченных авторитетным мировым сообществом кораблестроителей. По условиям, принятым в RINA, эксперты изучают только головные (для каждой верфи) суда, сданные в эксплуатацию в прошедшем году.

Многоцелевое сухогрузное судно "Пола Макария" дедвейтом (в море/реке) 7679/5272 тонн – головное судно проекта RSD59, построенное по трёхстороннему контракту, который был подписан в декабре 2016 года.

Заказчик судна – "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК); грузополучатель – судоходная компания "Пола Райз". Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ. Судно было спущено на воду 20 апреля 2018 года и сдано заказчику 24 мая 2018 года.

"Этот проект оказался уникальным для России за счет увеличенного дедвейта, большой вместимости трюмов, отличной маневренности", - рассказал генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин.

Суда проекта RSD59 являются сегодня самыми большими из сухогрузных судов, удовлетворяющих габаритам Волго-Донского судоходного канала. Проект RSD59 выполнен в "сверхполных" обводах с двумя сухогрузными трюмами, один из которых имеет рекордную длину для судов "Волго-Дон макс" класса. Это позволяет перевозить длинномерные грузы, что особенно актуально для рынка Каспийского региона.

Отметим, что в 2019 году Завод "Красное Сормово" построит и передаст заказчикам восемь сухогрузов, а в 2020 – еще семь.

За последние 15 лет RINA в шестой раз включает сормовские суда в список "Significant Ships of Year". Ранее были отмечены: в 2004 и 2008 гг. – головной танкер проекта 19619 дедвейтом около 13 тыс. тонн Prezident Heydar Aliev и модернизированный танкер этого проекта Zengezur; в 2010 г. – головной танкер проекта 19900 "Jeyhun"; в 2012 г. – головной танкер проекта RST27 "ВФ танкер – 1"; в 2017 г. – головной танкер-продуктовоз-химовоз проекта RST27M "Балт Флот 16".

Ранее сообщалось, что "Красное Сормово" построило третий из четырех сухогрузов по заказу ГТЛК.