Виталий Мутко прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород 17 мая Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород 17 мая 2019 года.

Основными темами визита станут подготовка к 800-летию города и реализация национальных проектов в регионе.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представит Виталию Мутко крупные проекты, которые планируется реализовать в рамках подготовки к юбилею города. В том числе, в программе - презентации проекта реконструкции парка "Приокский" и концепции развития Нижегородского Кремля.

Также в Нижнем Новгороде пройдет заседание федерального организационного комитета по подготовке и проведению празднования 800-летия Нижнего Новгорода. В заседании примут участие глава региона Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, представители федеральных и региональных органов власти.

Также планируется подписание договора между Фондом ЖКХ и Нижегородской областью о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилого фонда.

Напомним, Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке празднования 800-летия Нижнего Новгорода в прошлом году.

Ранее были объявлены даты проведения праздничных мероприятий, посвященных 800-летию города.

В целом, празднование 800-летия предусматривает ряд значимых мероприятий по благоустройству города. Например, планируется отреставрировать 73 объекта культурного наследия (ОКН) или создать парк "Горки" в районе метромоста.