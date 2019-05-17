Книга об истории Московского района Нижнего Новгорода издана при поддержке Дмитрия Аржанова Общество

Книга об истории Московского района Нижнего Новгорода издана при поддержке Дмитрия Аржанова. Презентация книги "Товарищ район", изданной в преддверии 50-летия района, прошла 16 мая 2019 года. Книга рассказывает о людях, чьими усилиями создавался и развивался район, писалась его история.

Одним из партнеров издания книги стал член Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго", заместитель председателя совета директоров ПАО "ТНС энерго НН" Дмитрий Аржанов.

По словам Дмитрия Аржанова, с Московским районом связаны его детские и юношеские годы - учился в школе № 149, изучал радиосвязь в кружке клуба Зудова и работал токарем на машиностроительном заводе.

"Здесь формировался характер, появились первые настоящие друзья, многие из которых преуспели во взрослой жизни. От всей души желаю развития и процветания Московскому району и благополучия всем его жителям", - заявил Дмитрий Аржанов.

"От лица авторов-составителей, жителей района примите искреннюю благодарность за всемерную поддержку проекта. Ваша помощь на этапе подготовки и печати книги стала существенным подспорьем, позволила общественной инициативе воплотиться в жизнь", - отметил Иван Калмыков, обращаясь к Дмитрию Аржанову.

Общественную инициативу издания книги поддержали многие известные нижегородцы: генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, бывший губернатор Нижегородской области (2001-2005гг.) Геннадий Ходырев, председатель Совета министров РСФСР (1990-1991) Иван Силаев, вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин и экс-глава Московского района (1994-1999) Сергей Гладышев.

Юбилей Московского района отпразднуют в 2020 году.