Парящий мост и курортную зону планируют создать в нижегородском парке "Приокский" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Круглый навесной мост над оврагом и курортную зону планируют создать в нижегородском парке "Приокский". Концепцию развития парка проектанты презентовали заместителю председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталию Мутко во время его рабочего визита в Нижний Новгород 17 мая 2019 года.

Представитель проектного бюро Артем Китаев сообщил, что парк будет разделен на восемь самостоятельных зон "со своей атмосферой".

"Парк, действительно, уникален. Не только по своему масштабу, но и по ландшафту. Здесь мы видим три уровня: плато, горы и набережную. Сейчас территория работает недостаточно эффективно. Мы хотим подчеркнуть, то что здесь уже есть, и вдохнуть в парк новую жизнь. Это будут маленькие парки в парке для разных групп посетителей. Для каждой из них мы создадим свой вход", - сказал он.

Предполагается, что на территории "Приокского" создадут "Центральный парк", где будут проводить ярмарки и мероприятия. Зимой там планируется залить каток. У памятника нижегородским воинам-интернационалистам появятся так называемый "Парадный парк". Его отличительной особенностью станет круглый мост, который будет буквально нависать над набережной, по аналогии с "парящим" мостом в московском парке "Зарядье". С него для посетителей откроется вид на весь город.

Также проектанты хотят создать "Местный парк" для постоянных гостей с зонами для отдыха и открытыми террасами. Там посетители смогут отдыхать в теплое время года и спуститься в "Курортный парк", где создадут панорамный лифт, причал и пляж.

В "Культурно-инновационной" зоне разместится большой музей с выставочными залами и лекториями. В "Детском парке" создадут игровые зоны. В "Спортивном" парке планируется организовать площадки для футбола, баскетбола, волейбола, прокат инвентаря и создать скейтпарк. Центром "Ландшафтного парка" станет живой "фонтан-ручей", по которому дети смогут пускать кораблики.



Артем Китаев также отметил, что на месте, где раньше была железная дорога запланирована работа паркового экспресса, который соединит все создаваемые зоны.

"Концепция разрабатывалась с учётом лучших практик других городов. Парк "Приокский" – самый большой в городе. До него очень легко добраться", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов напомнил, что садик "Швейцария" существует на этом месте с 1903 года, когда гимназисты и их преподаватели на 2,2 га высадили около тысячи деревьев. И до сих пор он любим нижегородцами.

"Вы немножко акцент делаете на урбанизацию. Это будет современный парк, удобный с точки зрения экономики и активного отдыха, мы видим масштаб проекта. Но этот проект еще нужно обсудить с нижегородцами", - подвел итог Виталий Мутко.

Напомним, федерация планирует выделить 3 млрд рублей на благоустройство нижегородского парка Швейцария.

Ранее сообщалось, что Виталий Мутко прибыл с рабочим визитом в Нижний Новгород 17 мая.