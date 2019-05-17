Виталий Мутко заявил о возможности увеличения количества банков, допущенных к сопровождению застройщиков Общество

Фото: Александр Воложанин, газета "Нижегородские новости"

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко заявил о возможности увеличения количества банков, допущенных к сопровождению застройщиков на федеральном уровне. Об этом стало известно в ходе совещания по реализации в Нижегородской области приоритетного национального проекта "Жилье и городская среда" 17 мая 2019 года с участием губернатора региона Глеба Никитина.

"Если говорить о жилье и городской среде, три из 15 критериев напрямую касаются нацпроекта: это количество семей, которые улучшили свои жилищные условия, уровень доступности жилья и доля населенных пунктов с благоприятной городской средой", - сказал Виталий Мутко.

Глеб Никитин подчеркнул, что Нижегородская область активно включилась в реализацию национального проекта "Жилье и городская среда": своевременно утверждены паспорта региональных проектов, внесены изменения в государственные программы Нижегородской области. По итогам реализации нацпроекта в области должно приходиться 29 квадратных метров жилья на одного человека (сегодня это 26,7 квадратных метров).

Говоря о готовности региона к предстоящему переходу на проектное финансирование строительной отрасли, Глеб Никитин сообщил, что из 63 аккредитованных на работу с эскроу-счетами банков фактически на территории Нижегородской области осуществляют работу с застройщиками только шесть кредитных организаций, наиболее активно - ПАО "Сбербанк" и АО "БАНК ДОМ.РФ".

Большинство банков не проявляют интереса к заключению такого рода сделок, несмотря на то, что нижегородские застройщики готовы перейти на проектное финансирование (система, при которой банк выступает посредником между застройщиком и участниками долевого строительства и таким образом защищает средства дольщиков).

Виталий Мутко отметил, что на федеральном уровне сегодня рассматривается возможность увеличить число банков, имеющих право работать с эскроу-счетами. В том числе аккредитацию могут получить некоторые крупные и надежные региональные банки, которые знакомы со спецификой на местах и давно работают с региональными застройщиками.

Ранее сообщалось, что Виталий Мутко встретился с дольщиками ЖК "Новинки Smart City" и ЖК "Окский берег" в ходе визита в Нижегородскую область.