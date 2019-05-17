Нижегородцам предложат самим придумать название обновленному парку "Приокский" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Жителям Нижнего Новгорода предложат самим придумать название парку "Приокский" после того, как в нем завершится масштабная реконструкция. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

С предложением предоставить нижегородцам право выбора названия парку выступил глава региона Глеб Никитин после того, как находящийся в Нижнем Новгороде с рабочим визитом заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко подтвердил, что федерация выделит дополнительно 10 млрд рублей на празднование 800-летия города. Часть этих средств предназначена для реконструкции парка "Приокский".

Ранее сообщалось, что федерация предоставит на эти цели 3 млрд рублей.

Проект реконструкции предполагает разделение парка на восемь самостоятельных зон: это будут маленькие парки для разных групп посетителей.

Планируется создать зону "Центральный парк", где будут проводить ярмарки и мероприятия. У памятника нижегородским воинам-интернационалистам появятся так называемый "Парадный парк", отличительной особенностью которого станет круглый мост, который будет буквально нависать над набережной, по аналогии с "парящим" мостом в московском парке "Зарядье". С него для посетителей откроется вид на весь город.

Также проектанты хотят создать "Местный парк" для постоянных гостей с зонами для отдыха и открытыми террасами. Там посетители смогут отдыхать в теплое время года и спуститься в "Курортный парк", где создадут панорамный лифт, причал и пляж.

В "Культурно-инновационной" зоне разместится большой музей с выставочными залами и лекториями. В "Детском парке" создадут игровые зоны. В "Спортивном" парке планируется организовать площадки для футбола, баскетбола, волейбола, прокат инвентаря и создать скейтпарк. Центром "Ландшафтного парка" станет живой "фонтан-ручей", по которому дети смогут пускать кораблики.

Кроме того, запланировано восстановление паркового железнодорожного сообщения: проектанты задумали восстановить железнодорожный экспресс, который соединит все создаваемые зоны.

Глеб Никитин предложил придумать название для обновленного парка самим нижегородцам.

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сказал, что реконструкция парка начнется в 2020 году.

Подводя итоги заседания оргкомитета, он заявил, что сегодня "было много очень хороших и добрых новостей для города. Одна из самых ярких – выделение федеральных средств на развитие парка "Приокский".

"На следующей неделе мы предложим нижегородцам в рамках уже общественных слушаний еще раз посмотреть на концепцию, в которой учтены все предложения, высказанные во время четырех предварительных обсуждений. Все решения, которые предложены, вписываются в уже существующую планировку: и деревья, и дорожки, и тропинки. Это была очень интересная и сложная работа, надеюсь, что жители выскажут новые идеи, которые стоит реализовать", - отметил Владимир Панов.

Мэр рассказал, что после проведения слушаний начнется работа над проектно-сметной документацией.