Нижний Новгород получит от федерации на празднование 800-летия дополнительно 10 млрд рублей Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижний Новгород получит из федерального бюджета на празднование 800-летия дополнительно 10 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Информация о выделении дополнительного финансирования прозвучала на заседании оргкомитета по подготовке к юбилею города, которое провели 17 мая 2019 года в Нижнем Новгороде в усадьбе Рукавишниковых председатель федерального оргкомитета, заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Я хочу сказать, что правительство РФ и Дмитрий Медведев приняли решение о выделении дополнительных средств во многом благодаря настойчивости Глеба Никитина. В большей степени это его заслуга. Было предложено пять серьезных мероприятий, которые мы поддержали", - отметил Виталий Мутко.

Как рассказал Глеб Никитин, выделенные городу дополнительно 10 млрд рублей будут направлены на реставрацию Нижегородского кремля и благоустройство территории этого объекта.

В частности, планируется создать музеи в четырех башнях Кремля, воссоздать исторические и тематические площадки, а также экспозиции военной техники на его территории.

Кроме того, планируется строительство образовательного центра в Верхних Печерах, реставрация 73 объектов культурного наследия, организация транспортной развязки в разных уровнях с путепроводом через железнодорожные пути по ул. Циолковского – ул. Светлоярская, а также благоустройство парка "Приокский".

"Сейчас все в наших руках. Виталий Леонтьевич поддержал выделение дополнительных ресурсов на мероприятия, и мы должны подготовить проектную документацию. Концепции проектов обязательно необходимо обсудить с жителями. И я хочу особо отметить, что когда перечень объектов формировался, я вспоминал визиты в районы – то, что больше всего волнует нижегородцев", - подчеркнул Глеб Никитин.