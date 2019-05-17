Публичные слушания по изменениям в правила благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 4 июня

Публичные слушания по внесению изменений в правила благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 4 июня 2019 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.
Что именно станет предметом слушаний, в постановлении не уточняется. Встреча пройдет по адресу: Кремль, корпус 5, большой зал (2 этаж). Начало в 15:00.
Напомним, новые правила благоустройства были приняты в Нижнем Новгороде в конце прошлого года.
Кроме того, программу благоустройства частного сектора планируется разработать в городе к 2020 году.
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