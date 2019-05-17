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Общество

Публичные слушания по изменениям в правила благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 4 июня

20 мая 2019 09:47  [232] Общество

Публичные слушания по внесению изменений в правила благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 4 июня 2019 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Что именно станет предметом слушаний, в постановлении не уточняется. Встреча пройдет по адресу: Кремль, корпус 5, большой зал (2 этаж). Начало в 15:00.

Напомним, новые правила благоустройства были приняты в Нижнем Новгороде в конце прошлого года.

Кроме того, программу благоустройства частного сектора планируется разработать в городе к 2020 году.

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