Публичные слушания по изменениям в правила благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 4 июня Общество

Публичные слушания по внесению изменений в правила благоустройства Нижнего Новгорода пройдут 4 июня 2019 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Что именно станет предметом слушаний, в постановлении не уточняется. Встреча пройдет по адресу: Кремль, корпус 5, большой зал (2 этаж). Начало в 15:00.

Напомним, новые правила благоустройства были приняты в Нижнем Новгороде в конце прошлого года.

Кроме того, программу благоустройства частного сектора планируется разработать в городе к 2020 году.