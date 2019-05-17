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Общество

Вероятность гибели урожая прогнозируют синоптики в Нижегородской области из-за заморозков

20 мая 2019 13:05  [3422] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Вероятность гибели урожая прогнозируют синоптики из-за заморозков. Об этом сообщает региональный Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России.

Заморозки от -2° до -4° прогнозируются в Нижегородской области ночью и утром 21 мая.

"В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность повреждения и гибели сельскохозяйственных культур", - сообщает ЦУКС.

Напомним, что холодную погоду в мае нижегородские синоптики прогнозировали в первой декаде года. Между тем, средняя температура в мае ожидалась примерно от +11° до +13°.

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