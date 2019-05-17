Определены места размещения первых умных остановок в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Определены места размещения первых умных остановок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил вице-президент - директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Проскура на заседании комиссии нижегородской Думы по транспорту 21 мая 2019 года.

По его словам, компания получила восемь разрешений на производство работ. Остановки находятся на складе.

"Умные остановки" будут установлены на Московском шоссе (дома 171, 191, 219, 85), пр. Гагарина (Мыза, Щербинки 2), а также две - на ул. Белинского.

Дмитрий Проскура сообщил, что стоимость одной остановки оценивается в сумму 3 млн 600 тысяч рублей. Инвестиции в проект составляют 1,6 млрд рублей.

Каждая "умная остановка" должна "уметь" указывать время прибытия и отбытия общественного транспорта в режиме реального времени, вызывать экстренные службы по телефону 112, оповещать население о ГО и ЧС, строить необходимые маршруты, вызывать такси и иметь доступ в интернет. На остановках также будет организовано видеонаблюдение.

Для концессионера преимуществами соглашения, по словам Дмитрия Проскуры, являются доходы от рекламы, видеонаблюдения и системы оповещения о ЧС.

Ранее сообщалось, что "умные остановки" будут делать из нержавеющей стали. Первая тестовая остановка появилась на ул. Большая Покровская ("Серая лошадь") в конце прошлого года.

Всего в рамках концессионного соглашения до конца 2018 года планировалось установить 334 остановки, но в октябре администрация и "Ростелеком" сообщили о переносе сроков реализации проекта на полгода. Первые 134 павильона планировали установить в марте-апреле 2019 года.

Подробный список адресов установки павильонов был ранее размещен на сайте агентства.

Концессионное соглашение было подписано в мае прошлого года.