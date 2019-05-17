Вторую очередь Щелоковского хутора планируют благоустроить до 1 сентября Общество

Проект благоустройства Щелоковского хутора

Вторую очередь Щелоковского хутора в Нижнем Новгороде планируют благоустроить до 1 сентября 2019 года. Об этом сообщается в документах на сайте на сайте Госзакупок.

В настоящее время завершился конкурс по выбору организации, которая осуществит благоустройство территории Щелоковского хутора (II очередь, ближайший дом №32, Анкудиновское шоссе). Победителем аукциона стало ООО "Нижавтодорстрой". Минимальная стоимость контракта составляла 40 млн рублей. Источником финансирования выступают средства бюджета Нижнего Новгорода на 2019 год в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды".

Победителю аукциона предстоит до 1 сентября благоустроить вышеуказанную территорию, обустроив там пешеходные дорожки из щебня, а также высадив деревья (сосна, рябина, яблоня, ирга), водные растения (для водных цветников), прибрежноводные многолетние травянистые растения (для прибрежных цветников) и многолетние травянистые растения (для цветников на сухих местах),

Гарантийный срок на выполнение работ - 5 лет с даты подписания актов приемки.

Напомним, что Щелоковский хутор входит в программу "Формирование комфортной городской среды".

В прошлом году на объекте завершилось благоустройство I очереди. На территории хутора уложено 4,5 тысячи кв.м дорожного покрытия - это набивные дорожки, деревянные настилы и специальная георешетка, также обустроено три понтона. На пляжи завезли песок, высадили 175 деревьев и кустарников, а также более пяти тысяч многолетних травянистых растений. Кроме того, обустроены парковочные карманы для машин в районе третьего озера, дальше парковки проезд транспорта будет запрещен.