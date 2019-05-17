Более 1 млн рублей на свой проект: в Нижегородской области принимают заявки на конкурс Бизнес

Фото: с сайта http://businessnnov.ru

Социальные предприниматели Нижегородской области могут принять участие в V Всероссийском конкурсе социально-предпринимательских проектов "Навстречу переменам". Победители конкурса получат 1,2 млн рублей на развитие своего проекта. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Заявки на V Всероссийский конкурс социально-предпринимательских проектов "Навстречу переменам" принимаются до 14 июня 2019 года на сайте.



По словам Глеба Никитина, за помощью в подготовке документов для участия в конкурсе и консультациями предприниматели могут обратиться в Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области (ЦИСС НО). Он также добавил, что авторы социальных проектов смогут узнать о правилах конкурса, нюансах заполнения заявок и организационных моментах.

Министр промышленности области Максим Черкасов добавил, что конкурс будет проходить по трем номинациям: "инновационный проект" (социально-предпринимательские инновационные для России проекты, имеющие высокий потенциал к масштабированию); "локальный проект" (социально-предпринимательские проекты для жителей одного населенного пункта РФ с населением до 150 тысяч человек); "диджитал" (решение социальной проблемы с помощью интернет-технологии).

В каждой номинации будет выбран как минимум один проект. Победители получат начальное финансирование проекта до 1,2 млн рублей. Кроме того, для всех финалистов будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития.

Консультация по участию в конкурсе состоится 24 мая в 16:00 в технопарке "Анкудиновка" (ул. Сахарова, 4). Справки по телефону: 8 (831) 435-15-24. Встречу проведёт руководитель спецпроектов фонда "Навстречу переменам" Екатерина Никитина.

Напомним, по поручению главы региона Глеба Никитина региональный минпром прорабатывает механизмы поддержки социального предпринимательства в районах области. Первым опытом такой поддержки стал совместный проект ЦИСС НО с Выксунским металлургическим заводом (входит в АО "ОМК") - программа "Начни свое дело", в рамках которого предприятие выделило 3 млн рублей на развитие социального предпринимательства в Выксе.

Ранее сообщалось, что два нижегородских проекта стали победителями Всероссийского конкурса "Лучший социальный проект года". Нижегородцы стали лауреатами в спецноминациях: проект Романа Пономаренко "Территория РИТМА: Я — предприниматель своей жизни" был отмечен в специальной номинации от Фонда "Наше будущее", а Российская ассоциация франчайзинга назвала проект Вадима Носова — "Центр социального обслуживания "Близкие люди" — лучшей социальной франшизой года.