Глеб Никитин призвал нижегородцев поддержать ФК "НН" в матче 25 мая Спорт

Фото: правительство Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал поддержать ФК "НН" в матче 25 мая 2019 года. Если нижегородцам удастся обыграть саранскую "Мордовию", то их ждут стыковые матчи за право выхода в премьер-лигу.

"Не зря болельщиков называют двенадцатым игроком. Нижегородцы сполна оправдали это почетное звание своей энергией и верой в команду! С июля прошлого года домашние игры ФК "Нижний Новгород" посетили больше 290 тысяч зрителей. Мы стабильно входили в тройку лидеров ФНЛ по посещаемости. Давайте не сбавлять оборотов и стремиться к ещё большей заполняемости", - сказал Глеб Никитин.

Матч начнется в 15:00. Входные группы откроются за час до игры. Попасть на территорию стадиона можно будет через гейты 1 и 6. Через 1 гейт также будет организован доступ для маломобильных групп населения.

Кассы будут работать: у 3 гейта с 11:00 до 16:00; у 6 гейта с 14:00 до 16:00.

Ранее сообщалось, что ФК "НН" проиграл на выезде "СКА-Хабаровск" со счетом 1:0.