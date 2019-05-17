Нижегородцы выбирают автобусы как основной вид транспорта Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители Нижнего Новгорода выбирают автобусы как основной вид транспорта. Об этом сообщил глава города Владимир Панов в ходе отчёта о результатах своей деятельности и деятельности горадминистрации на заседании Думы 22 мая 2019 года.

В 2018 году жители Нижнего Новгорода воспользовались автобусами 227,1 млн раз. Трамваями жители воспользовались 32,1 млн раз, 29,6 млн поездок они совершили на метро, и 18,8 млн поездок - на троллейбусах.

Напомним, что до конца 2019 года муниципальный транспорт Нижнего Новгорода планируется оснастить стационарными валидаторами. Сейчас в транспорте используется 3,8 тысяч терминалов оплаты за проезд, но они не являются терминалами самообслуживания.