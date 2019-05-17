Нижегородский дептранс планирует установить валидаторы в автобусах, трамваях и троллейбусах до конца 2019 года Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Муниципальный транспорт Нижнего Новгорода планируется оснастить стационарными валидаторами до конца 2019 года. Об этом сообщила директор дептранса Елена Лекомцева на заседании комиссии Думы по транспорту 21 мая 2019 года.

По ее словам для этого необходимо закупить 1 412 валидаторов - по два на один автобус.

Елена Лекомцева подчеркнула, что это сделает оплату проезда более комфортной для нижегородцев и позволит решить проблему с нехваткой кондукторов.

Руководитель ООО "Ситикард" Юрий Рябиков добавил, что для эффективной работы системы необходимо разработать также систему контроля - рейды и штрафы за проезд "зайцем".

Он сообщил, что безкондукторная система оплаты в настоящее время введена на 18 трамвае. При этом, доход на этом маршруте снизился.

Председатель комиссии Станислав Прокопович отметил, что рассчитывает увидеть результаты до конца года. Однако он считает, что переход к стационарным валидаторам - долгий процесс, для которого нужна отдельная поэтапная программа по их внедрению. Прокопович также высказал беспокойство за будущее кондукторов.

Сейчас в транспорте используется 3 800 терминалов оплаты за проезд, но они не являются терминалами самообслуживания.

Напомним, в начале 2016 года администрация Нижнего Новгорода планировала перевести порядка 200 автобусов до конца года на бескондукторную систему оплаты проезда. Первые стационарные терминалы оплаты проезда (валидаторы) были установлены в муниципальном транспорте в июле 2015 года, в автобусах по шести маршрутам, потом их демонтировали.