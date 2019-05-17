День города в Нижнем Новгороде официально перенесли на август Культура и отдых

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода проголосовали за перенос даты празднования Дня города на третью субботу августа. Изменения в устав города были приняты в двух чтениях на заседании Думы 22 мая.

"За" проголосовали 33 депутата из 34, Игорь Богданов проголосовал "против".

По его мнению, третья суббота августа - это слишком рано. День России задерживает школьников до середины июня, а День города будет заставлять их возвращаться из детских лагерей в середине августа. Таким образом каникулы сокращаются.

"Спасибо депутатам за счастливое детство", - прокомментировал результаты голосования он.

Ранее сообщалось, что перспектива переноса празднования Дня Нижнего Новгорода обсуждалась на заседании круглого стола при Гордуме 10 апреля 2019 года.