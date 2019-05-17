Снижение монозависимости: депутаты комитета ЗС НО обсудили меры поддержки моногородов Экономика

Депутаты комитета Законодательного собрания области по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма обсудили меры поддержки моногородов на заседании 22 мая 2019 года.

По словам министра экономического развития и инвестиций Нижегородской области Игоря Норенкова, все задачи, поставленные в рамках программы, выполнены. По состоянию на 1 января 2019 года создано 8 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, моногородами Нижегородской области являются Заволжье, рабочий поселок Мухтолово, Навашино, Кулебаки, Ворсма, Первомайск, Павлово, Княгинино, Балахна, Выкса, Володарск и Решетиха. Последние два в 2019 году получили статус территории опережающего развития. Создание ТОСЭР, как отмечают в министерстве, позволит привлечь не менее 27 инвесторов с общим объемом инвестиций около 2 млрд рублей. При реализации проектов планируется создать порядка 950 новых рабочих мест.

Среди основных планов работы на 2019 год – снижение монозависимости с помощью создания к концу 2019 года новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий. В рамках реализации программы в экономику моногородов планируется привлечь порядка 77,5 млрд. рублей инвестиций.

На все меры поддержки планируется выделить из бюджета Нижегородской области порядка 333 млн рублей.

"Средства будут направлены на развитие инженерной инфраструктуры, малого бизнеса, здравоохранения, культуры, образования, поддержку сельхозтоваропроизводителей, содействие занятости населения. Также к первоочередной задаче относится привлечение мер государственной поддержки, в том числе по линии Фонда развития моногородов. Кроме того, в дальнейшем планируется продолжить работу по развитию созданных ТОСЭР "Володарск" и "Решетиха" в Володарском районе", - сказал председатель комитета Олег Лавричев.

Напомним, более 160 млн рублей направят на развитие социального предпринимательства в моногородах Нижегородской области в 2019-2024 годах.