Федеральный центр поддержал строительство IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Федеральный центр подтвердил финансирование строительства IV очереди Южного обхода Нижнего Новгорода. Об этом сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов на заседании эксперт-клуба "Комсомольской правды" "ОколоКремля" на тему "Транспортная система области и города: как решить вечные проблемы с дорогами, парковками и пробками" 22 мая 2019 года.

По его словам, "строительство участка Южного обхода длиной 32 км должно начаться уже в этом году". Срок выполнения работ, по оценке министра, составляет, 3-3,5 года. Строительство оценивается в 23 млрд рублей.

Напомним, ранее в Росавтодоре сообщили, что проект Южного обхода утвердят после того, как примут окончательное решение по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ), которая, предположительно, пройдет по территории Нижегородской области. В настоящее время это решение не принято.

В настоящее время проект строительства IV очереди Южного обхода находится на согласовании Главгосэкспертизы. В зависимости от решения по нижегородскому участку ВСМ, IV очередь Южного обхода подлежит корректировке.