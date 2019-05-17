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Общество

Центр аутизма построят в Нижнем Новгороде

22 мая 2019 17:09  [492] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области на заседании 22 мая одобрил заявку на выделение земельного участка для строительства Центра аутизма в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Центр расположится на ул. Слобода Подновье, площадь одобренного под строительство участка составляет 21,3 тысячи кв. м. Планируется, что возведение объекта займет 11 месяцев.

Участок запросило ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик". Объем инвестиций в строительство объекта планируется на уровне 550 млн рублей.

Как сообщил министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов, центр аутизма — это школа на 150 мест, где до 15% обучающихся станут дети с расстройством аутистического спектра.

Напомним, что в январе 2019 года нижегородские власти предлагали открывать центры для реабилитации детей с аутизмом в каждом районе области. Такую информацию озвучил заместитель губернатора региона Андрей Гнеушев в ходе визита в Центр длительной реабилитации детей "Добрый сад", который обеспечивает непрерывную реабилитацию, постоянное сопровождение больного ребенка и его семьи, что особенно актуально для такого заболевания, как аутизм.

После реабилитации в Центре дети с аутизмом могут посещать обычные детские сады и школы.

Напомним также, что перспектива создания в ПФО окружного центра реабилитации людей с особенностями ментального развития обсуждалась в апреле текущего года в Нижегородском кремле под председательством полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

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