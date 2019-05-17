"Умные остановки" начнут устанавливать в Нижнем Новгороде на следующей неделе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Умные остановки" начнут устанавливать в Нижнем Новгороде уже на следующей неделе. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов на заседании Городской думы 22 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что уже определены места размещения первых умных остановок в Нижнем Новгороде. Директор макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Дмитрий Проскура сообщил на заседании комиссии нижегородской Думы по транспорту, что восемь готовых павильонов уже находятся на складе.

"Умные остановки" расположатся на Московском шоссе (дома 171, 191, 219, 85), пр. Гагарина (Мыза, Щербинки 2), а также две - на ул. Белинского (в том числе остановка на ул. Ашхабадской).

Каждая "умная остановка" должна "уметь" указывать время прибытия и отбытия общественного транспорта в режиме реального времени, вызывать экстренные службы по телефону 112, оповещать население о ГО и ЧС, строить необходимые маршруты, вызывать такси и иметь доступ в интернет. На остановках также будет организовано видеонаблюдение.

Напомним, всего в рамках концессионного соглашения планируется установить 334 остановки. Первые 134 павильона планировали установить в марте-апреле 2019 года. Однако, в октябре администрация и "Ростелеком" сообщили о переносе сроков реализации проекта.

В настоящее время концессионер заявляет, что нижегородцы смогут увидеть первые 134 "умные остановки" в сентябре 2019 года, остальные будут установлены к маю 2019 года.