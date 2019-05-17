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Общество

Нижегородская мэрия расторгла с Александром Бочкаревым договор на аренду участка в д. Новая

22 мая 2019 18:49  [667] Общество

Мэрия Нижнего Новгорода расторгла договоры аренды на земельные участки в зоне отдыха "Околица", которые 10 лет назад были заключены с Александром Бочкаревым. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас в едином государственном реестре недвижимости погашена запись об аренде участка.

Дело в том, что в 2008 году территорию "Околицы", которая была рекреационной, отдали под застройку. В 2010 году, когда принимали новый генплан развития города, участок приобрел статус жилой застройки (под коттеджи). Жители дважды обращались в профильную комиссию городской администрации с тем, чтобы вернуть статус рекреационной зоны, но им отказали. При этом, природоохранная прокуратура нижегородцев поддержала. Жители неоднократно устраивали сходы против застройки зоны отдыха "Околица", но все было безрезультатно.

Тему вновь подняли жители Нижегородского района на встрече с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым осенью прошлого года, и он пообещал помочь вернуть зоне статус рекреационной.

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