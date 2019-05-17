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Политика

Глеб Никитин и Герман Греф обсудили перспективы сотрудничества при реализации образовательных проектов

23 мая 2019 09:18  [48] Политика

Фото: правительство Нижегородской области

22 мая 2019 года в Москве губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Грефпровели рабочую встречу. В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества региона и компании.

"Кроме основного профиля деятельности есть ещё важные направления, которым вы уделяете большое внимание. Речь, прежде всего, о проектах образовательного спектра. Я верю, что вместе мы можем перезагрузить образовательную среду в Нижегородской области, а затем тиражировать лучшие практики по всей стране", – сказал Глеб Никитин.

"Мы всегда были настроены на сотрудничество с вами и вашей командой. Мне кажется, что сейчас есть очень хороший шанс построить стратегическое партнёрство. Можете быть уверены, что окажем помощь и поддержку", - сказал Герман Греф.

В частности, в ходе встречи прошло обсуждение сотрудничества при реализации таких проектов как "Учитель для России", "Школа 21", "Развитие личностного потенциала". Также обсуждалось участие Сбербанка в модернизации образовательной инфраструктуры региона и подготовке Нижнего Новгорода к 800-летию.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород получит от федерации на празднование 800-летия дополнительно 10 млрд рублей.

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