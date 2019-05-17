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Общество

Публичные слушания по изменению планировки территории от ННГУ до станции "Слуда" пройдут 10 июня

23 мая 2019 09:49  [116] Общество

Фото: с сайта http://travelblognn.ru/

Публичные слушания по внесению изменений в документацию по планировке территории от государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского" до водопроводной очистной станции "Слуда" по проспекту Гагарина в Советском районе пройдут 10 июня. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации Нижнего Новгорода.

В постановлении отмечается, что инициатор слушаний ООО "АМГрупп-НН".

Слушания пройдут 10 июня в 18:00 по адресу: пр. Гагарина, д. 25В (3 этаж, каб.4).

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