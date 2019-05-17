Совет по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" прошел в Чувашии Общество

Третье заседание совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы" прошло 23 мая под председательством полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова и члена Госсовета Китайской Народной Республики Ван Юна 23 мая в Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

В соответствии с договоренностью, достигнутой президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, 2018 и 2019 годы объявлены Годами российско-китайского межрегионального сотрудничества.

Объем российско-китайской торговли по итогам 2018 года впервые в истории превысил $100 млрд. Активную роль в этом процессе играют межрегиональные связи России и Китая.

Формат сотрудничества "Волга-Янцзы" уникален, он объединяет субъекты двух стран, расположенные в глубине национальных территорий.

Игорь Комаров особо отметил, что до запуска формата "Волга-Янцзы" между регионами округа и провинциями Верхнего и Среднего течения реки Янцзы было заключено всего три соглашения. С момента принятия решения в 2013 году о создании нового формата российско-китайского сотрудничества договорная база за относительно короткий срок уже увеличилась до 38 межрегиональных соглашений.

Регионы ПФО прорабатывают более 20 проектов международных и внешнеэкономических соглашений в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной областях.

На площадке третьего заседания совета подписаны сразу несколько проектов соглашений между правительствами:

- Республики Башкортостан и провинции Хубэй;

- Республики Мордовия и провинции Хунань;

- Республики Татарстан и города Чунцин;

- Удмуртской Республики, провинции Сычуань и города Чунцин;

- Чувашской Республики, провинций Хунань и Цзянси;

- Нижегородской области и провинции Хубэй;

- Оренбургской области и провинции Хубэй;

- Самарской области и провинции Хунань;

- Саратовской области и провинций Хунань, Сычуань и Цзянси, и города Чунцин.

Также на площадке совета подписаны меморандум о сотрудничестве правительства Пензенской области и провинции Аньхой, протокол о намерениях между городом Чебоксары и городом Хэфэй (провинция Аньхой).

Особое значение в формате "Волга-Янцзы" придается отношениям в торгово-экономической и инвестиционной сфере.

Сегодня перечень приоритетов инвестиционного сотрудничества состоит из 13 проектов в сельском хозяйстве, производстве продуктов питания, строительных материалов, машин и оборудования, металлургическом производстве, лесопереработке и логистике.

Полпред напомнил, что уже реализуются совместные проекты по строительству цементного завода в Республике Башкортостан и завода по производству инструментальной стали в Республике Марий Эл, создаются сельскохозяйственные парки в Чувашской Республике и Пензенской области, запускается производство по переработке леса в Пермском крае, идет работа по организации прямого грузового железнодорожного маршрута "Пермский край — провинция Цзянси".

Провинция Аньхой уже сотрудничает с Нижегородской областью в сфере изготовления специализированных автомобилей на базе шасси "JAC", прорабатывается возможность участия Самарской области как логистического пункта по обслуживанию контейнерных грузов железнодорожного состава "Один пояс — один путь" для поставок продукции в Свободную экономическую зону города Чунцин.

Также регионами округа совместно с китайскими партнерами дополнительно прорабатываются 57 инвестиционных проектов, в частности, по реализации производства светодиодной продукции в Самарской области.

"Мы с полномочным представителем президента России Игорем Комаровым провели очень дружественные, доверительные переговоры. Мы едины в том, что рассматриваем сегодняшнее заседание как новый старт для дальнейшего изучения совершенствования механизма нашего взаимодействия и сотрудничества между двумя регионами", - отметил член Госсовета КНР Ван Юн.

Кроме экономического сотрудничества в формате "Волга-Янцзы" активно укрепляются гуманитарные связи, что наиболее ярко проявляется на межвузовском уровне.

На форуме Ассоциации вузов "Волга-Янцзы", который прошел в этот же день в Чебоксарах, обсуждалось продолжение развития программ преподавательских и студенческих обменов, публикации научных и научно-методических трудов, совместные образовательные программы.

Ассоциация объединила 50 российских и 29 китайских вузов. "Россию и Китай связывают не только тесные дружеские отношения, но и общее стремление сделать мир, в котором мы живём, более безопасным, обеспечить надёжные условия для устойчивого развития наших стран. И в этом особую роль мы отводим молодежи. Это наше будущее, в том числе двусторонних отношений России и Китая. Подтверждает это и мудрая китайская поговорка "Если старый человек не передаст свой опыт, молодой никогда не станет опытным".

Поэтому так высока роль вузов России и Китая в развитии формата сотрудничества "Волга-Янцзы", — подчеркнул Игорь Комаров.