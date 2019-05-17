Объявлены даты фестиваля "Горький fest"-2019; он станет масштабнее предыдущих Культура и отдых

С открытия фестиваля Горький fest-2018 Фото: НИА Нижний Новгород

Организаторы объявили даты третьего фестиваля "Горький fest" в Нижнем Новгороде.

Мероприятие пройдет с 19 по 25 июля 2019 года.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что фестиваль уже стал яркой точкой в календаре событийного туризма региона. "Фестиваль "Горький fest" - это не только конкурс и награды для профессионального сообщества. Также это открытость и великолепная атмосфера творчества, доступная каждому жителю и гостю города. Будем стараться собрать как можно больше гостей на этот праздник культуры", - сказал Глеб Никитин.

В 2019 году одной из площадок фестиваля станет стадион "Нижний Новгород", который построили к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Там состоится самое масштабное шоу #ЗАНОВОРОДИТЬСЯ российского актера театра и кино, обладателя премии "Золотой орёл" (2019) за лучшую мужскую роль на телевидении, Александра Петрова.

#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ - это спектакль-импровизация о любовном треугольнике, в котором переплелись авторские стихи и игра единственного актера шоу - Александра Петрова, кинофрагменты с участием Ирины Старшенбаум и музыка инди-группы Ocean Jet. За героем Петрова неотрывно следует live-камера, транслирующая каждый шаг актера на гигантские экраны, поэтому у зрителей есть ощущение, что они присутствуют при съемках фильма.

"Знаковый момент, что в фестивале будет задействован стадион "Нижний Новгород". Это значит, что фестиваль постепенно выходит на федеральный и даже международный уровень. При этом много внимания будет уделяться и совсем небольшим, камерным площадкам для того, чтобы каждый смог найти себя в этом событии", - добавил глава региона.

В программу фестиваля войдут конкурс новинок российского кино, панорама лучших российских и зарубежных картин, мастер-классы, творческие встречи, театральные постановки, концерты, литературные вечера, кампусы, образовательная и деловая программы, специальные события, круглые столы, дискуссионные клубы, благотворительные акции, выставки, экскурсии и многое другое.

"Наш фестиваль пройдёт уже в третий раз и станет масштабнее предыдущих. Мы стремительно развиваемся и уже на сегодняшний день "Горький fest" - это значимое культурное событие не только регионального, но и федерального масштаба", - подчеркнул президент фестиваля "Горький fest", народный артист России Михаил Пореченков.

"У нас есть единомышленники и это самое важное. Нас ценит профессиональное кинематографическое сообщество и крайне тепло принимает зритель. В этом году мы готовим много приятных сюрпризов, которые удовлетворят вкусы как профессионалов киноиндустрии, так и зрительского круга", - прокомментировала автор проекта "Горький fest", кинорежиссёр, генеральный директор продюсерского центра "ЛЮКСАР", продюсер кинофестиваля "Горький fest" Оксана Михеева.

Напомним, что фестиваль "Горький fest" проходит в Нижнем Новгороде с 2017 года. За мероприятия в 2018 году фестиваль получил первую премию международного FestivalForum2019 в номинации "Лучший кинофестиваль". В мероприятиях второго фестиваля приняли участие более 21 тысячи человек, что в 21 раз больше, чем на первом фестивале.