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Бизнес

ЛУКОЙЛ открыл научно-исследовательский центр по битумным материалам в Кстове

24 мая 2019 14:15  [70] Бизнес
Открытие центра по битумным материалам

Открытие центра по битумным материалам

Фото: центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"

ПАО "ЛУКОЙЛ" открыло научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам в Кстове Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Оснащенный самым современным оборудованием центр позволяет моделировать транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности для испытаний битумов и асфальтобетонов в составе дорожного покрытия. Оборудование лабораторий центра позволяет проводить широкий в стране спектр испытаний битумов и асфальтобетонов – более 70 методов, моделирующих транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности.

В церемонии открытия центра приняли участие президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, а также руководители и эксперты дорожно-строительных компаний, отраслевых научных организаций и представители СМИ.

"ЛУКОЙЛ последовательно повышает эффективность своих нефтеперерабатывающих предприятий, осваивает производство новых продуктов, в том числе битумов следующего поколения. Стратегическая задача Научно-исследовательского центра – стать единой площадкой для взаимодействия дорожно-строительных организаций и научного сообщества для решения актуальных вопросов развития дорожного хозяйства. Разработка современных битумных материалов с учетом особенностей климата российских регионов позволит значительно улучшить качество дорог в стране", - отметил Вагит Алекперов.

"Сегодня мы присутствовали на открытии центра разработок битумных материалов, который будет работать над повышением износостойкости дорожного покрытия, что особенно важно в наших суровых климатических условиях. В указе президента России №204 уделяется большое внимание развитию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Очень важно, чтобы люди видели реальные изменения качества дорожного покрытия в наших городах и селах, и новые технологии должны стать здесь нашим главными союзниками", - сказал Игорь Комаров.

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