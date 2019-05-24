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Культура и отдых

Нижегородский ЦТМ представит премьеру о девочке, которая отомстила учителю "по-голливудски"

26 мая 2019 09:17  [51] Культура и отдых

Фото: ЦТМ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородский Центр театрального мастерства представит премьеру о девочке, которая отомстила учителю "по-голливудски". 3 июня в 19:00 там состоится премьерный показ спектакля "Во всем виноват Вайнштейн". Об этом сообщает пресс-служба ЦТМ.

Драма создана по одноименной пьесе Светланы Петрийчук. Эскиз спектакля был представлен во время режиссерской лаборатории современной драматургии осенью 2018 года. По итогам голосования зрителей и членов художественного совета было решено, что он будет доработан до спектакля и войдет в репертуар ЦТМ.

"Это история про девочку, которая убила взрослого человека эсэмэской", – такую аннотацию дает постановке режиссер Родион Барышев.

В центре сюжета история пятнадцатилетней Алины, которая грезит о красных ковровых дорожках и премии Оскар. Однажды учитель ОБЖ выгоняет ее с подругой с урока, и она предлагает отомстить ему.

Фото: ЦТМ (сцена из спектакля)

"Когда родителям нет дела до детей, у последних появляется много свободного времени. Они не знают, чем его занять, и социум – школа, друзья – не помогает им разобраться с этим. Поэтому они и совершают такие дикие поступки. В поисках человеческого отношения Алина сама превращается в монстра", - обозначил проблему спектакля Родион Барышев. 

Отмечается, что по форме спектакль драматический, но в нем есть элементы пластического театра. Постановку сопровождает живая музыка. Актеры напрямую взаимодействуют со зрителями.

В постановке участвуют нижегородские актеры: Анна Сильчук, Ирина Страхова, Игорь Авров, Елена Сметанина, Никита Чеботарев, Анна Бледникова.

После спектакля запланированы обсуждения.

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Напомним, нижегородский ЦТМ будет сотрудничать с московским Центром им. Мейерхольда.

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