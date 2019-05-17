ЛУКОЙЛ хочет создать в Кстове хаб по переработке нефтехимических полуфабрикатов Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

ПАО "Лукойл" планирует создать в Кстове Нижегородской области хаб по переработке нефтехимических полуфабрикатов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Как сообщает пресс-служба, такую информацию озвучил президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов в ходе рабочей встречи с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, когда стороны вели переговоры об участии ЛУКОЙЛа в научно-исследовательской деятельности региональных НИИ и вузов.

Вагит Алекперов пояснил, что сейчас у компании есть ряд новых инициатив, которые планируются на территории ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстово), так как там уже есть большой пакет нефтехимических проектов.

"Сегодня мы планируем создать на базе нижегородской площадки хаб по переработке полуфабрикатов, которые остаются на наших заводах в других регионах России. В Нижегородской области наша компания чувствует себя комфортно, на каждом объекте создается около 500-600 новых рабочих мест", - отметил Вагит Алекперов по итогам встречи.

Напомним, что сегодня, 24 мая, ПАО "ЛУКОЙЛ" открыло научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам в Кстове Нижегородской области.

Оснащенный самым современным оборудованием центр позволяет моделировать транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности для испытаний битумов и асфальтобетонов в составе дорожного покрытия. Оборудование лабораторий центра позволяет проводить широкий в стране спектр испытаний битумов и асфальтобетонов – более 70 методов, моделирующих транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности.

Напомним также, что в конце августа 2018 года также в Кстове ЛУКОЙЛ приступил к строительству комплекса переработки нефтяных остатков на Нижегородском НПЗ. Строительство комплекса планируется завершить к 2021 году. Проект включает в себя новую установку замедленного коксования, а также установку дизельных фракций и производства водорода.

Комплекс переработки нефтяных остатков позволит сократить производство мазута и увеличит глубину переработки нефти до 95,5%. Мощность комплекса по сырью составит 2,1 млн тонн в год. Кроме того, благодаря строительству комплекса появятся около 200 новых рабочих мест.