Последние новости рубрики Общество
25 мая 2019 16:33  [38] Дзержинск празднует День города
25 мая 2019 13:16  [155] Более 250 нижегородцев приняли участие в посвященной переходу на цифровое телевидение акции
25 мая 2019 12:08  [101] Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пожелал выпускникам школ удачи на экзаменах
25 мая 2019 10:48  [162] Международная выставка "Медицина+" откроется на Нижегородской ярмарке 28 мая
25 мая 2019 09:40  [345] Прощание с ушедшим из жизни депутатом ЗС НО Александром Бочкаревым пройдет в киноцентре "Рекорд" 25 мая
25 мая 2019 09:12  [141] "Нижний Новгород – это город больших возможностей, где для каждого найдется направление и сфера, в которых можно реализовать себя", - Дмитрий Барыкин
24 мая 2019 19:01  [285] Нижний сегодня: главные события дня
24 мая 2019 18:08  [196] "Рассчитываем, что нижегородские вузы будут выпускать до 3 тысяч IT-специалистов в год к 2024 году", - Глеб Никитин
24 мая 2019 17:42  [1702] Запрет на движение транспорта будет действовать до конца лета в районе нижегородских улиц Бекетова-Пушкина
24 мая 2019 16:56  [221] Праздничное открытие магазина одежды "Сливки" состоится в нижегородском ТЦ "Муравей" 25 мая
Общество

Дзержинск празднует День города

25 мая 2019 16:33  [38] Общество

Дзержинск празднует День города.

Как сообщает пресс-служба Городской Думы Дзержинска, парад предприятий состоялся 25 мая на стадионе "Химик".

В праздничных колоннах было три тысячи человек - сотрудники дзержинских предприятий и учреждений, студенты, представителей местных отделений партий и общественных движений.

Со словами поздравлений с Днем города, Днем химика к дзержинцам обратились глава города Иван Носков, председатель городской Думы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Попов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Валерий Осокин.

Сергей Попов вспомнил славные страницы истории Дзержинска - основание Чернореченского химического завода и порохового завода, 1930 год, когда рабочий поселок стал городом Дзержинском, труд горожан, благодаря которому в годы Великой Отечественной войны фронт был обеспечен снарядами, коктейлями Молотова, авиаброней, отметил масштабное развитие города в мирные годы.

"Сейчас горожане творят новую историю Дзержинска. Благодаря вам наш город развивается, ваш труд делает его краше и комфортнее. Наш город - это мы. Мы его создаем Дзержинск, мы его любим и хотим передать будущим поколениям наши традиции и память о людях, которые строили родной город", - сказал Сергей Попов. Он пожелал дзержинцам крепкого здоровья, счастья, мира и домашнего тепла.

В ходе торжества была проведена церемония награждения переходящим Почетным знаменем "Лучшее предприятие города Дзержинска". Его вручили пяти предприятиям:

- АО "Государственный научно-исследовательский институт "КРИСТАЛЛ" (временно исполняющий обязанности исполнительного директора Александр Александрович Меркин);

- ОАО "НИИК" (генеральный директор Олег Николаевич Костин);

- ООО "КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК" (исполнительный директор Борис Михайлович Пухов);

- ООО "Синтез ОКА" (генеральный директор АО "Химтек-Инжиниринг" - управляющей компании ООО "Синтез ОКА" Сергей Анатольевич Луговской);

- АО "НИПОМ" (генеральный директор Игорь Викторович Леонтьев).

Праздник продолжится на нескольких площадках. В парке "Радуга" пройдут мастер-классы, выставка – ярмарка и экологический квест "Зеленое кольцо". На Окской набережной откроется молодежный фестиваль "Мечтай!Действуй!", а на стадионе "Химик" можно будет увидеть выступления музыкальных групп и вокалистов.

(0+)

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph