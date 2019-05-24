Дзержинск празднует День города Общество

Дзержинск празднует День города.

Как сообщает пресс-служба Городской Думы Дзержинска, парад предприятий состоялся 25 мая на стадионе "Химик".

В праздничных колоннах было три тысячи человек - сотрудники дзержинских предприятий и учреждений, студенты, представителей местных отделений партий и общественных движений.

Со словами поздравлений с Днем города, Днем химика к дзержинцам обратились глава города Иван Носков, председатель городской Думы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Попов, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Валерий Осокин.

Сергей Попов вспомнил славные страницы истории Дзержинска - основание Чернореченского химического завода и порохового завода, 1930 год, когда рабочий поселок стал городом Дзержинском, труд горожан, благодаря которому в годы Великой Отечественной войны фронт был обеспечен снарядами, коктейлями Молотова, авиаброней, отметил масштабное развитие города в мирные годы.

"Сейчас горожане творят новую историю Дзержинска. Благодаря вам наш город развивается, ваш труд делает его краше и комфортнее. Наш город - это мы. Мы его создаем Дзержинск, мы его любим и хотим передать будущим поколениям наши традиции и память о людях, которые строили родной город", - сказал Сергей Попов. Он пожелал дзержинцам крепкого здоровья, счастья, мира и домашнего тепла.

В ходе торжества была проведена церемония награждения переходящим Почетным знаменем "Лучшее предприятие города Дзержинска". Его вручили пяти предприятиям:

- АО "Государственный научно-исследовательский институт "КРИСТАЛЛ" (временно исполняющий обязанности исполнительного директора Александр Александрович Меркин);

- ОАО "НИИК" (генеральный директор Олег Николаевич Костин);

- ООО "КНАУФ ГИПС ДЗЕРЖИНСК" (исполнительный директор Борис Михайлович Пухов);

- ООО "Синтез ОКА" (генеральный директор АО "Химтек-Инжиниринг" - управляющей компании ООО "Синтез ОКА" Сергей Анатольевич Луговской);

- АО "НИПОМ" (генеральный директор Игорь Викторович Леонтьев).

Праздник продолжится на нескольких площадках. В парке "Радуга" пройдут мастер-классы, выставка – ярмарка и экологический квест "Зеленое кольцо". На Окской набережной откроется молодежный фестиваль "Мечтай!Действуй!", а на стадионе "Химик" можно будет увидеть выступления музыкальных групп и вокалистов.

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