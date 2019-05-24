Победителей регионального этапа премии "Гражданская инициатива" наградили в Нижнем Новгороде Общество

Победителей регионального этапа премии "Гражданская инициатива" наградили в Нижнем Новгороде 25 мая 2019 года в ТЮЗе. Как сообщил корреспондент агентства, присутствующий на церемонии награждения, победители продолжат участие в конкурсе на соискание федеральной премии в Москве.



Всего из Нижегородской области поступило 187 заявок на участие премию.

"Проигравших нет. Все инициативы уже работают на задачи улучшения жизни. Нижегородская область показывает один из самых активных примеров массового участия. Хочу поблагодарить руководство области, которое способствовало проведению церемонии. Наша задача – показать лучший опыт, что все инициативы, в конечном счете, свершаются и помогают людям", - отметил член неправительственной организации "Комитет гражданских инициатив", председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Лауреатами регионального этапа премии стали:

1. Инициатива "Добро по-соседски" (р.п.Варнавино, описание проектаhttps://premiagi.ru/initiative/4650) - номинация "Ростки новой власти" (гражданские инициативы в области местного самоуправления, участия в муниципальных выборах, взаимодействия с органами власти, школ "Волонтёры муниципального развития", решения вопросов ЖКХ);

2. Инициатива "Балахна – без коррупции" (г.Балахна, описание проекта https://premiagi.ru/initiative/4770) - номинация "Воздух свободы" (инициативы по борьбе с коррупцией, а также ущемлением гражданских свобод);

3. Инициатива "Чужих нет" (г.Богородск, описание проекта https://premiagi.ru/initiative/4718) – номинация "Раздвинь границы возможностей" (социальная поддержка и защита инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы);

4. Инициатива "Мы - победители" (Инициатива "Улучшение качества жизни нижегородских детей, перенесших онкологические и гематологические заболевания", г.Нижний Новгород, описание проекта https://premiagi.ru/initiative/4772) - номинация "Сохрани жизнь" (гражданские инициативы в организации помощи больным детям);

5. Инициатива "Бабушка на час" (г.Нижний Новгород, описание проекта https://premiagi.ru/initiative/3709) – номинация "Память" (инициативы по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, жертвам политических репрессий и членам их семей, пожилым людям, благоустройству военно-мемориальных объектов и мест частных захоронений);

6. Инициатива "РазДельно" (г.Нижний Новгород, описание проекта https://premiagi.ru/initiative/2189) – номинация "Зеленая планета" (гражданские инициативы в области охраны окружающей природной среды и защиты животных);

7. Инициатива "Волжская солнечная флотилия" (г.Нижний Новгород, https://premiagi.ru/initiative/4617) - номинация "Здоровье нации" (гражданские инициативы в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни);

8. Инициатива "Фестиваль восстановления исторической среды "Том Сойер Фест Нижний Новгород" (г.Нижний Новгород, описание проекта https://premiagi.ru/initiative/4774) - номинация "Духовное наследие" (инициативы в сфере образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности). Отметим, что в этом году второй сезон фестиваля стартует 1 июня по адресу: ул. Новая,22а. За лето волонтеры отремонтируют три дома в историческом квартале.

9. Инициатива "Семейный кулинарный театр "Театр со вкусом" (г.Нижний Новгород, описание проектаhttps://premiagi.ru/initiative/4634) - номинация "Семья будущего" (инициативы по укреплению престижа и роли семьи в обществе, защите материнства, детства и отцовства);

10. Инициатива "Формула жизни" (г.Нижний Новгород, описание проекта https://premiagi.ru/initiative/4597) – номинация "Чужого горя не бывает" (гражданские инициативы в помощь бездомным, наркозависимым, заключенным, безработным, беспризорникам);

11. Инициатива "Арзамасские игры" (г.Арзамас, описание проекта https://premiagi.ru/initiative/4679) - номинация "Наш общий дом – Россия" (гражданские инициативы в оказании помощи пострадавшим в результате национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, мигрантам, при нарушении прав национальных меньшинств).

Лауреатов наградили призами – авторской статуэткой "Живая капля" и дипломами. Теперь они получают право стать гостями федеральной премии в Москве. Лауреаты федерального этапа получат статуэтку "Золотой росток" и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

"Здесь, в сердце Поволжья, мы проводим региональный этап национальной премии. Мы это придумали, под руководством Алексея Кудрина для того, чтобы пожать руку и познакомить людей с теми бескорыстными и удивительными инициативами, которые есть. Это сотни организаций. Сколько у нас замечательных людей, отдающих свое время и силы, чтобы делать добро! Приятно, что инициативы развились до таких высот, что даже в прошлом году был объявлен год волонтера в России", - обратил внимание член неправительственной организации "Комитет гражданских инициатив", режиссер и сценарист Юлий Гусман.

"Инициативы проявляются ввиду того, что наши граждане очень активны и свои инициативы используют в доступности к власти. У нас инициатив больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Символично, что региональный этап проводят именно здесь, в Нижнем Новгороде. Как показала практика, мы и стратегию развития региона обсуждали публично, каждый гражданин мог подать свою инициативу. Наше нижегородское общество активно. Важно, что люди хотят изменить что-то к лучшему. Возникает диалог между гражданами и властью. Это очень значимое событие", - добавил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин лично поддержал этот проект, направленный на поощрение, пропаганду и поддержку гражданских инициатив общественных, культурных и образовательных организаций, политических и деловых кругов региона.