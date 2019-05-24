Краеведческий музей Городца отремонтировали к вековому юбилею Общество

Городецкий краеведческий музей отремонтировали к вековому юбилею. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Такую информацию озвучил глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов во время визита в район членов Клуба парламентских журналистов при Законодательном собрании. Мероприятие было организовано по инициативе депутата регионального парламента Александра Тимофеева и при поддержке руководства Городецкого района.

В пресс-службе отметили, что что парламентские журналисты стали первыми, кто посетил музей после капитального ремонта.

В настоящее время коллекция музея, созданная не одним поколением городчан, насчитывает более 20 тысяч экспонатов. Среди них есть и такие, которые отличают музей Городца от других музеев области: рукописные и старопечатные книги, изделия декоративно-прикладного искусства, археологические древности XII-XIV века (княжеский шлем), в том числе предметы эпохи Александра Невского, земная жизнь которого закончилась в Городце.

Уже много лет музей не просто объект туристического показа. Он первым из муниципальных музеев стал организатором Всероссийских научных конференций и стоял у истоков развития музейной педагогики в Нижегородской области.

Депутат Законодательного собрания Александр Тимофеев лично контролировал процесс ремонта.

"Договоренность об этом была достигнута с губернатором Валерием Шанцевым, который в тот момент руководил Нижегородской областью. Вскоре регион возглавил Глеб Никитин, и особенно важно, что новый губернатор нас поддержал, и капитальный ремонт прошел, как было задумано. Очевидно, что в Нижегородской области не на словах, а на деле заботятся о культурном наследии", - сказал Александр Тимофеев.

"В 2020 году краеведческому музею исполнится 100 лет. Капитальный ремонт станет хорошим подарком к юбилею. Это важное событие для каждого жителя района, и мы были рады принять здесь представительную делегацию нижегородских журналистов. Будем и дальше работать в направлении поддержки объектов культурного наследия, которые имеют большое значение и для нашего района, и для всей области", - отметил глава администрации Городецкого района Владимир Беспалов.

Также в этот день представители региональных СМИ посетили в с. Смольки Городецкого района предприятие "Наш продукт", которое включает в себя цех по производству колбасных изделий и варено-копченой продукции из мяса свинины, говядины, птицы, а также цех по производству мясных, овощных, рыбных замороженных полуфабрикатов, кулинарной и рыбной продукции.

В настоящее время предприятием выпускается 54 вида полуфабрикатов; 45 наименований колбасных и мясных изделий, а также 34 вида кулинарной продукции.

Поставщиками сырья по мясу крупного рогатого скота являются сельскохозяйственные предприятия Городецкого, Ковернинского и других близлежащих районов, личные подсобные хозяйства, по свинине – свинокомплекс Вадского района.

Журналисты отметили высокий уровень производственной культуры и социальную направленность предприятия, которое поддерживает футбольную команду и содержит спортивную базу, отвечающую всем современным стандартам.



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