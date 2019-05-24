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Происшествия

Обыски проходят на дзержинском заводе "Оргсинтез ОКА", подозреваемом в невыплате 82 млн рублей налогов

28 мая 2019 14:18  [60] Происшествия

Фото: с сайта https://www.google.com

Обыски проходят на заводе "Оргсинтез ОКА" (крупнейший производитель химических компонентов) в Дзержинске Нижегородской области, которое подозревается в невыплате 82 млн рублей налогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

В ведомстве пояснили, что по версии следствия, руководство завода в 2014-2015 годах создавало фиктивный документооборот, заключая договоры с организациями, с которыми у завода отсутствовали хозяйственные взаимоотношения. Своими действиями руководители незаконно применяли вычеты по налогу на добавленную стоимость и искусственно завышали затраты для получения необоснованной налоговой выгоды.

Таким образом, руководство завода уклонилось от уплаты налогов на сумму, превышающую 82 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Как сообщает СУ СК, в настоящее время следователи совместно с сотрудниками управления экономической безопасности ГУ МВД, проводят обыски в офисах и складских помещениях завода и изымают документацию которая представляет интерес для расследования.

Напомним, что в начале 2019 года завод находился в тяжелом финансовом положении и деятельность предприятия была фактически приостановлена. Долг по зарплате перед 256 работниками завод составлял 4,3 млн рублей.

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