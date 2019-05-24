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Общество

Врачи "Поездов здоровья" провели консультации в семи районах Нижегородской области

28 мая 2019 16:23  [22] Общество

Фото: Александр Воложанин, газета "Нижегородские новости"

Врачи мобильных лабораторий "Поезда здоровья" провели консультации в семи районах Нижегородской области (20 населенных пунктов). Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Было обследовано почти 2700 пациентов и проведено 4800 консультаций. Наиболее востребованными у населения стали консультации офтальмолога, невролога и кардиолога.

"В этом году нашей задачей было охватить такой диагностикой как можно больше людей из отдаленных населенных пунктов. Это стало возможным во многом благодаря грамотно выстроенной логистике. Мне хочется поблагодарить всех, кто принимает участие в проекте", - добавил Глеб Никитин.

Впервые медиками было выявлено 732 заболевания, в том числе 41 случай подозрений на злокачественные новообразования. На дополнительное обследование было направлено 1624 человека, на госпитализацию - 200 человек.

"Северный поезд" уже закончил работу в Чкаловском, Балахнинском, Володарском районах и в Дзержинске, отметил глава региона. "Южный поезд" посетил Арзамасский, Дивеевский, Ардатовский и Вознесенский районы.

"Можно сказать, что на сегодняшний день "Поезда здоровья" - это уникальное объединение нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение", в одно целое. Это и борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и борьба с онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, как важнейших частей нацпроекта, которые фактически реализуются в регионе вместе с кардиологами, онкологами, неврологами, другими специалистами, приезжающими к людям, живущим в отдаленных населенных пунктах", - добавила главный врач Богородской ЦРБ Наталья Бакунова.

Мобильные лечебно-диагностические лаборатории "Поезда здоровья" возобновили свою работу в середине апреля. В прошлом году лаборатории посетили около 140 населенных пунктов области. Специалисты обследовали более 26 тысяч пациентов.

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