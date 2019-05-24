Шесть новых арт-объектов появится в Нижнем Новгороде во время фестиваля "Место" Культура и отдых

Шесть новых арт-объектов появится в Нижнем Новгороде во время фестиваля "Место", который пройдет с 6 по 9 июня. Об этом сообщил куратор фестиваля, нижегородский уличный художник Никита Nomerz.

Основная задача фестиваля - переосмысление городской среды и создание новых точек притяжения для жителей и гостей города.

"В рамках фестиваля запланировано расписать в различных техниках теплопункты на улицах Народная и Керченская, два небольших сооружения в Александровском саду, большую подпорную стену на Нижне-Волжской набережной. Один из основных объектов у нас будет в Сормове – дом № 1 на улице Баррикад, где появится галерея из 12 работ в разных стилях. Художники приглашены со всех концов России: из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Омска, Рязани, Красноярска, Перми", - рассказал куратор фестиваля, добавив, что "стрит-арт становится неким антивандальным оберегом для объектов".

Организаторы постарались пригласить новых художников, которые работают совершенно с разными техниками, стилями, подходами, чтобы показать все разнообразие уличного искусства.

Кроме того, организаторы решили выйти из центра города и расписать объекты в других районах города.



"Так сложилось, что в этом году началась городская программа "Культурный район". Сормово как раз в июне будет проводит большую программу по разным культурным событиям. Своей галерей на стене завода "Красное Сормово" мы тоже включились в этот проект", - подчеркнул Никита Nomerz.

С программой фестиваля можно познакомиться на сайте.

Участники фестиваля: Александр Dyoma21 (Рязань), Александр Stan (Нижний Новгород), Алексей Медной (Москва), Антон Ant 3128 (Нижний Новгород), Вадим Trik (Мурманск), Вечеслав Moff (Пермь), Дмитрий Дренин (Нижний Новгород), Дмитрий Oseck (Нижний Новгород), Иван Серый (Нижний Новгород), Команда "Block" (Нижний Новгород), Арт-группа "Крепкий палец" (Омск), Ксюша Ласточка (Нижний Новгород), Максим Трулов (Нижний Новгород), Марат Morik (Новосибирск), Никита Nomerz (Нижний Новгород), Рустам Qbic (Казань), Филипп Fi2k (Санкт-Петербург), Арт-группа "Фрукты" (Пермь), Юрий YouRun (Красноярск) и др.

Основным партнером третьего фестиваля уличного искусство "Место" стала мэрия Нижнего Новгорода. в прошлом году в рамках фестиваля было создано 25 арт-объектов. Всего за три года появилось более 50 новых стрит-арт работ от знаковых художников со всей России.