Глава "КосмоКурса" осмотрел предполагаемое место строительства космодрома в Нижегородской области

Фото:
Глава "КосмоКурса" Павел Пушкин, который намерен построить в Нижегородской области первый в России частный космодром, осмотрел предполагаемое будущее место расположение объекта. Об этом Павел Пушкин сообщил на своей станице в соцсети Facebook.
Глава "КосмоКурса" также опубликовал фото этой местности. Пользователи соцсети в комментариях к фото задали Павлу Пушкину вопрос: "Здесь будет город заложен и космодром с большим причалом?", на что тот ответил: "...вероятно".
Более подробную информацию о дальнейших действиях в отношении строительства космодрома инвестор рассказывать не стал.
Напомним, что в конце февраля 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве при строительстве данного космодрома. Документ подписали правительство Нижегородской области, корпорация развития региона и "КосмоКурс".
Объем инвестиций в проект предполагается в размере 2,6 млрд рублей. Тогда же начался поиск участка для строительства комплекса.
Ожидалось, что первый полет будет совершен в 2025 году. Он будет длиться 15 минут. Планируется, что ежегодно из России совершать суборбитальный полет будут до 700 космических туристов будут. Стоимость полета составит около $200-250 тысяч.
Позже стало известно, что для заправки ракет, запускаемых с нижегородского космодрома, в регионе построят спиртзавод.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+