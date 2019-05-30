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Бизнес

Глава "КосмоКурса" осмотрел предполагаемое место строительства космодрома в Нижегородской области

31 мая 2019 13:17  [622] Бизнес

Фото: с официальной страницы в соцсети Павла Пушкина

Глава "КосмоКурса" Павел Пушкин, который намерен построить в Нижегородской области первый в России частный космодром, осмотрел предполагаемое будущее место расположение объекта. Об этом Павел Пушкин сообщил на своей станице в соцсети Facebook.

Глава "КосмоКурса" также опубликовал фото этой местности. Пользователи соцсети в комментариях к фото задали Павлу Пушкину вопрос: "Здесь будет город заложен и космодром с большим причалом?", на что тот ответил: "...вероятно".

Более подробную информацию о дальнейших действиях в отношении строительства космодрома инвестор рассказывать не стал.

Напомним, что в конце февраля 2019 года было подписано соглашение о сотрудничестве при строительстве данного космодрома. Документ подписали правительство Нижегородской области, корпорация развития региона и "КосмоКурс".

Объем инвестиций в проект предполагается в размере 2,6 млрд рублей. Тогда же начался поиск участка для строительства комплекса.

Ожидалось, что первый полет будет совершен в 2025 году. Он будет длиться 15 минут. Планируется, что ежегодно из России совершать суборбитальный полет будут до 700 космических туристов будут. Стоимость полета составит около $200-250 тысяч.

Позже стало известно, что для заправки ракет, запускаемых с нижегородского космодрома, в регионе построят спиртзавод.

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