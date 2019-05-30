Более 40 пунктов для приема ЕГЭ работают в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Более 40 пунктов для приема ЕГЭ работают в Нижнем Новгороде, из них 39 - на базе общеобразовательных учреждений и три - на дому для выпускников с ограниченными возможностями. Об этом сообщили в департаменте образования администрации города.

Согласно информации, все аудитории и штабы приема экзаменов оборудованы средствами видеонаблюдения, осуществляющими видеозапись и трансляцию проведения экзаменов в режиме онлайн. В режиме офлайн контроль за проведением ЕГЭ осуществляется только на дому и в специальных учебно-воспитательных учреждениях (вечерняя школа №30, УИК №38 и СИЗО).

В департаменте напомнили, что с 20 марта по 10 апреля 2019 года на базе МАОУ "Школа № 118" Московского района прошел досрочный период ЕГЭ для выпускников текущего года, выпускников прошлых лет и студентов профессиональных образовательных организаций Нижегородской области. Нарушений порядка проведения ЕГЭ в досрочный период не зафиксировано.

Напомним, 31 мая в России проходит единый государственный экзамен по истории и химии, 29 мая проходил по математике, 27 мая - по географии и литературе.

На следующей неделе пройдет ЕГЭ по русскому языку - 3 июня, иностранному языку (письменно) и физике - 5 июня, иностранному языку (устно) - 7 и 8 июня.

Ранее сообщалось, что в ходе отчета перед депутатами городской Думы о деятельности мэрии в 2018 году глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заявил, что одной из главных составляющих развития города является образование подрастающего поколения. На модернизацию этой отрасли было выделено из разных источников 15 млрд рублей, что по сравнению с 2017 годом на 500 млн рублей больше.