Итоги 2018 года: Владимир Панов отчитался о проделанной работе Политика

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов представил депутатам городской Думы отчет о деятельности мэрии в 2018 году. В своем выступлении он затронул итоги работы в сфере образования, социальной политики, развития дорожно-транспортной сети, жилищно-коммунального хозяйства и формирования комфортной городской среды.

Строительство

По данным департамента строительства в 2018 году на территории города осуществлялось строительство шести объектов:

- В ЖК "Цветы" приступили к возведению садика на 320 мест и школы на 1500 мест.

- Началось строительство школы на 675 мест по пр. Гагарина в ЖК "Гагаринские высоты".

- Cадик на 300 мест в мкр. "Бурнаковский" в Московском районе.

- Садик на 110 мест в ЖК "Зенит" уже введен в эксплуатацию.

- Завершено строительство и введена в эксплуатацию тренировочная площадка "Детско-юношеская спортивная школа "Мещера".

- Проведена реконструкция здания театра юного зрителя "Вера" в Канавинском районе.

Панов отметил, что в 2018 году за счет участия администрации города в национальных проектах и государственных целевых программах, количество строящихся объектов, по сравнению с 2017 годом, увеличилось вдвое (8 объектов), количество проектируемых объектов – в 4 раза (13 объектов).

Госзакупки

Всего, на реализацию муниципальных программ было направлено 27,8 млрд рублей (из городского бюджета – 11,2 млрд рублей, областного - 15 млрд рублей, федерального бюджета – 1,2 млрд рублей).

Общая экономия бюджетных средств, как заявил Владимир Панов, составила 245 млн рублей. Куда именно были направлены сэкономленные средства, не уточняется.

Расселение аварийного фонда

По словам главы, в 2018 году был сформирован перечень аварийных жилых домов, для включения в государственную региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019-2025 годы". Программа предусматривает расселение граждан, проживающих в 192 аварийных домах.

Всего, в прошлом году было отремонтировано 36 пустующих жилых помещений, для предоставления их гражданам в рамках программы переселения. 39 домов были признаны межведомственной комиссией аварийными и подлежащими сносу.

"В 2018 году жилищные условия были улучшены 269 семьям, из них 81 семья была расселена из домов, признанных аварийными, 167 собственникам квартир в аварийных и подлежащих сносу домах выплачено денежное возмещение", - уточнил глава города.

Ранее агентство сообщало о том, что более 70 ветхих и аварийных домов снесут в Нижнем Новгороде в 2019 и последующих годах.

Транспорт

Владимир Панов рассказал, что доходы муниципальных транспортных предприятий в 2018 году выросли.

Для МП "Нижегородпассажиравтотранс" в 2018 году приобретено 100 новых автобусов большого класса на газомоторном топливе.

Департаментом транспорта была переработана маршрутная сеть, изменилось транспортное обслуживание поселка Новая стройка (Московский район), улицы Снежная (Ленинский район), улицы Шнитникова (Автозаводский район).

В своем отчете Владимир Панов также рассказал, что самым востребованным видом транспорта по-прежнему остаются автобусы, которые зачастую остаются единственным видом транспорта на окраинах города. По итогам прошлого года трамваями жители воспользовались 32,1 млн раз, 29,6 млн поездок они совершили на метро, и 18,8 млн поездок - на троллейбусах.

Что касается автобусов-гармошек, которые несколько лет находились на ремонте в НПАТ, то Владимир Панов ответил, что они выйдут на маршруты в ближайшее время. По его словам все автобусы будут отремонтированы в этом году.

Напомним, 30 автобусов-гармошек были закуплены в ноябре 2014 года. Большая часть подвижного состава находится в нерабочем состоянии.

Напомним также, что до конца 2019 года весь муниципальный транспорт Нижнего Новгорода планируется оснастить стационарными валидаторами. Отметим, что это не первая попытка установить устройства для бескондукторной оплаты проезда в автобусах.

Дороги

Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства, объем выполненных работ в 2018 году по программе "Безопасные и качественные дороги" составил 643,5 тыс.кв.м. на 34 улицах города. Стоимость ремонтных работ составила почти 880 млн рублей. Основную сумму из этих средств составляют субсидии из федерального и областного бюджетов.

Владимир Панов уточнил, что ямочный ремонт выполнен на площади 546 тысяч кв.м. автомобильных дорог, в т.ч. по программе "Антияма-НН" 64,5 тысячи кв.м.

Предпринимательство

В прошлом году стоимость размещения нестационарных торговых объектов (НТО) для предпринимателей снизилась в среднем в три раза, пояснил Панов. Проведен перерасчет платы по ранее заключенным договорам на размещение НТО.

В 2018 году на территории города было вновь открыто 42 предприятия торговли, что вчетверо превысило показатель 2017 года и 66 предприятий общественного питания.

"Фактическая обеспеченность стационарными торговыми площадями в городе составляет 194,9% от установленного норматива. Общий уровень обеспеченности соответствует уровню крупных европейских городов. Фактическая обеспеченность горожан сетью общедоступных предприятий общественного питания составила 40 посадочных мест на 1000 жителей или 99,8% от установленного норматива", – заявил Владимир Панов.

Владимир Панов добавил, что в 2018 году разработан проект изменений в действующий порядок размещения НТО, предусматривающих прием документов МФЦ, рассмотрение вопросов в администрациях районов, снижение сроков с 60 календарных дней до 15 рабочих дней.

Инвестиции

В 2018 году в адрес администрации города Нижнего Новгорода поступило 11 предложений о заключении концессионных соглашений (в 2017 году – 2; в 2016 – 0).

В 2018 году по результатам конкурсной процедуры заключено концессионное соглашение о создании "умных остановок". На данный момент, в тестовом режиме установлен один павильон. Накануне стало известно, что Ростелеком получил разрешения на размещение восьми остановок: на Московском шоссе (дома 171, 191, 219, 85), пр. Гагарина (Мыза, Щербинки 2), а также две - на ул. Белинского (в том числе остановка на ул. Ашхабадской). Изначально, все 334 павильона планировалось установить до конца прошлого года.

Бесхозяйные сети

В своем выступлении Панов сказал, что завершены мероприятия по организации централизованного холодного водоснабжения в деревне Кузнечиха Советского района: 75 домов теперь обеспечены качественным холодным водоснабжением.

"Для обеспечения качественными коммунальными услугами в течении года выполнен аварийный ремонт 118 бесхозяйных и 40 муниципальных объектов инженерной инфраструктуры", - подчеркнул градоначальник, добавив, что "проводится планомерная работа по снижению количества бесхозяйных сетей".

Также Владимир Панов отметил, что за 2018 году объем перекладки сетей АО "Нижегородский водоканал" увеличился на 18%, а по качеству воды произошло снижение нестандартности проб на 34%.



Уровень жизни

Владимир Панов, представляя отчёт о результатах своей деятельности и деятельности, сообщил, что заработная плата в Нижнем Новгороде выросла почти на 4% по итогам года.

Средняя заработная плата на крупных и средних предприятиях города составила 45,8 тысяч рублей, что на 7,4% больше, чем в 2017 году.

Дети

В прошлом году были открыты два новых молочно-раздаточных пункта, три молочно-раздаточных пункта переведены на работу в две смены.

С августа 2018 года был запущен пилотный проект "Еда без вреда" в рамках которого кисломолочной продукцией, производимой МБУЗ "Молочная кухня", были обеспечены около 1000 воспитанников детских садов.

"Благодаря совместной работе с Росатомом, в целях реализации проекта "Эффективный муниципалитет", нам удалось за год повысить качество продукции для детей, а также расширить продуктовую линейки кисломолочной продукции", - сообщил глава города.

Владимир Панов в своем докладе подчеркнул особую роль обеспечения инклюзивности образовательного процесса. В каждом районе определены базовые учреждения по инклюзивному образованию, всего их 68, в том числе (17 детсадов и 48 школ, 3 интерната).

По данным департамента образования, в 2018-2019 учебном году началась реализация пилотного проекта "Уроки в музеях". Учащиеся 6-7 классов посетили 15 музеев и приняли участие в 807 уроках. Этот проект будет продолжен.