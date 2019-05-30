Благоустройство Щелоковского хутора планируют начать в начале июля Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство Щелоковского хутора планируют начать в начале июля 2019 года. Об этом стало известно в ходе встречи мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с жителями Советского района.

По его словам, в 2019 году выделено и направлено на реконструкцию музея народного зодчества 35 млн рублей из федерального бюджета. На сегодняшний день проектная документация проходит заключительные этапы проверки.

Также в ходе встречи от родителей прозвучала обеспокоенность отсутствием начала работ по строительству пристроя к детскому саду №434 в микрорайоне "Кузнечиха". Глава города объяснил нижегородцам, что на сегодняшний день подрядчик на строительство ясельного пристроя для детишек до трех лет определен, и до конца 2019 года работы будут выполнены.

Кроме того, жителей волновал вопрос сноса самовольно построенных гаражей у дома №1 по улице Республиканской.

"Сейчас мы ведем процедуру демонтажа. Так как это капитальное строение, то демонтировать их мы можем только по решению суда", - доложил глава администрации Советского района Владимир Исаев. Мэр города дал поручение Владимиру Исаеву до конца года организовать работу и снести.

По итогам встречи Владимир Панов резюмировал, что такой честный диалог "становится хорошим и необходимым правилом взаимодействия между жителями и теми, кто несет ответственность за управление городом".

Напомним, с 27 февраля 2018 года мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов проводит открытые встречи с горожанами. Они прошли во всех восьми районах города: Автозаводском (дважды), Сормовском (дважды), Приокском (дважды), Московском (дважды), Ленинском (дважды), Советском, Канавинском и Нижегородском. В ходе встреч жители задавали самые разные вопросы, большая часть из которых касалась ремонта дорог, состояния фасадов, расселения ветхого фонда, благоустройства дворовых территорий, развития городской маршрутной сети.

После первых встреч в Автозаводском и Сормовском районах удалось решить 92,2% вопросов. В общей сложности, жители двух районов направили 528 письменных обращений к Панову. Из них около 30% вопросов (159) касались благоустройства, более 16% (83) – строительства и жилищных вопросов, около 14% (72) – транспорта, 12% – ЖКХ, более 11% (56) – социальной сферы.