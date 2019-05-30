Строящийся ЖК "Флагман" в Нижнем Новгороде получил аккредитацию банка "Открытие" Бизнес

Строящийся ЖК "Флагман" в Нижнем Новгороде получил аккредитацию банка "Открытие". Об этом сообщает пресс-служба банка.

Теперь покупатели квартир в данном ЖК смогут приобрести жилье на выгодных условиях по ипотечной программе банка "Открытие".

В мае 2019 года банк запустил промо ставку 9,7% на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости. Промо ставка действует для программ "Квартира" и "Новостройка". Условия для такой ставки действуют при подаче заявки онлайн на сайте банка "Открытие", сумме кредита от 4 млн рублей и при условии выхода на сделку в течение месяца после одобрения. Срок кредита до 30 лет, первоначальный взнос от 20%.

ЖК "Флагман" - это двухуровневый каркасно-монолитный дом, состоящий из 10 и 17 этажей, где будут располагаться квартиры с разнообразными планировочными решениями. На первом этаже — офисные помещения, а также помещения общего назначения. Жилой дом расположен в озеленённом районе на ул. Зайцева.

На территории жилого комплекса будут располагаться детские площадки, а также зоны отдыха для взрослого населения. Окончание строительства – III квартал 2021 года.