Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень победили во всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения-2019" Общество

Дзержинск, Богородск, Навашино и Урень Нижегородской области победили во всероссийском конкурсе "Малые города и исторические поселения-2019". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Награждение победителей конкурса состоялось 31 мая 2019 года в Воронеже. Победителей поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Отрадно, что представители региона уже второй год побеждают в конкурсе. Сумма гранта в этот раз составила 249 миллионов рублей. Это позволит реализовать ряд важнейших проектов в городах-победителях", - сказал губернатор.

"Также в этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на благоустройство общественных пространств и дворов в регионе выделено больше 1,5 миллиардов рублей. В основном это средства федерального бюджета. Президент России Владимир Путин поставил задачу, чтобы результаты от реализации нацпроектов были заметны каждому жителю. И создание городской среды становится одним из самых ярких примеров такой работы", - добавил Глеб Никитин.

В номинации "Исторические поселения" от Нижегородской области победил Дзержинск – самое молодое историческое поселение в России. Сумма гранта, которую получил город на благоустройство, - 54 млн рублей. От города "химиков" на конкурс была представлена концепция благоустройства парка культуры и отдыха. В рамках благоустройства предусмотрено создание мультифункциональных всесезонных площадок, адаптируемых для занятий гимнастикой и йогой, маршрутов для спортивного ориентирования, велодорожек, эко-тропы. При этом максимально сохраняется существующее озеленение парка.

Также дзержинцы поддержали идею благоустройства входной группы городского парка, которая является объектом культурного наследия и реорганизацию и наполнение театральной площади.

"Я очень рад, что Дзержинск стал одним из победителей этого конкурса. Наш парк, это место, с которого начиналась история строительства города. Он был и остается любимым центром отдыха многих поколений горожан, но давно требовал реконструкции и масштабного благоустройства. Благодаря средствам федерального гранта мы сможем сохранить и благоустроить этот прекрасный уголок природы. Это будет отличным подарком городу к его 90-летнему юбилею, который мы отметим в следующем году", - сказал глава Дзержинска Иван Носков.

Богородск, представивший на конкурс проект благоустройства Кабацкого озера, вошел в число победителей в номинации "Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек". На преображение ему выделено 75 млн рублей.

В номинации "Малые города с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек" победителями стали Урень и Навашино с проектами благоустройства парка "40 лет Победы" и сквера Корабелов. Каждому на реализацию проекта предоставлено по 60 млн рублей.

Всего на благоустройство четырех общественных пространств из федерального бюджета в рамках конкурса будет выделено 249 млн рублей. К работам приступят в 2020 году.

Отметим, что автором концепций благоустройства Богородска и Дзержинска стал Институт развития городской среды Нижегородской области.

В федеральном конкурсе "Малые города и исторические поселения-2019" участвовали 13 нижегородских проектов в пяти номинациях – максимальное количество, которое по условиям конкурса могло быть от Нижегородской области. В 2018 году на конкурс поступило 455 заявок из 82 российских регионов. Всего было названо 80 победителей в пяти номинациях, в том числе – четыре города Нижегородской области: Арзамас, Саров, Выкса и Семенов. Реализация проектов уже началась в этом году.