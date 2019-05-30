Угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет - оперативный штаб Происшествия

Угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет - оперативный штаб.



Как сообщает пресс-служба главы региона, ЧП произошло на ГосНИИ "Кристалл".

После того, как поступила информация о взрывах, по поручению губернатора Глеба Никитина был создан оперативный штаб. В его состав включены замгубернатора региона Дмитрий Краснов, и.о. министра здравоохранения Елена Саксонова, представители МЧС, администрации Дзержинска.

Сообщается, что угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет.