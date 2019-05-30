Угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет - оперативный штаб.
Как сообщает пресс-служба главы региона, ЧП произошло на ГосНИИ "Кристалл".
После того, как поступила информация о взрывах, по поручению губернатора Глеба Никитина был создан оперативный штаб. В его состав включены замгубернатора региона Дмитрий Краснов, и.о. министра здравоохранения Елена Саксонова, представители МЧС, администрации Дзержинска.
Сообщается, что угрозы загрязнения воздуха после ЧП в Дзержинске нет.
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