Последние новости рубрики Общество
03 июня 2019 18:53  [257] Погребение бронзового века обнаружили археологи на окраине Нижнего Новгорода
03 июня 2019 18:33  [117] Обезопасить движение транспорта и пешеходов в районе автостанции "Щербинки" планируют к сентябрю
03 июня 2019 18:19  [161] Находящимся в больницах после ЧП в Дзержинске выделены бюджетные деньги
03 июня 2019 18:05  [113] Нижегородский водоканал завершил месячник благоустройства
03 июня 2019 17:52  [199] Студенты и аспиранты из Франции будут учиться в Нижегородской области
03 июня 2019 17:40  [132] ЕГЭ по русскому языку в Дзержинске прошел в штатном режиме
03 июня 2019 17:11  [141] НРО "Единой России" начало сбор средств среди членов партии для пострадавших от ЧП в Дзержинске
03 июня 2019 15:09  [267] Почти 40 нижегородских НКО получат гранты президента РФ на 61 млн рублей
03 июня 2019 14:45  [301] Основными клиентами нижегородкого космодрома станут иностранцы — глава "КосмоКурса"
03 июня 2019 14:41  [152] Нижегородские аграрии начали заготовку сена и сенажа
Общество

Гостехнадзор проведет выездной прием граждан в Балахнинском районе Нижегородской области

02 июня 2019 12:28  [304] Общество
Гостехнадзор проведет выездной прием граждан в Балахнинском районе Нижегородской области

Гостехнадзор проведет выездной прием граждан в Балахнинском районе Нижегородской области

Инспекция Гостехнадзора проведет выездной прием граждан в деревне Конево Балахнинского района 7 июня.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, местные жители смогут задать специалистам вопросы о регистрации и проведении техосмотра самоходных машин и прицепов к ним, а касающиес выдачи и замены удостоверений тракториста-машиниста.

Как пояснили в инспекции, владельцы самоходных машин из Конева и расположенных рядом деревень - Сонино, Бредово, Погорново, Малинино, Юрино, Бурцево, Истомино, Бабье – были заблаговременно оповещены о предстоящем приеме.

Следует заметить, что прием будет проводиться с применением мобильного рабочего места инженера-инспектора. Это позволит жителям получить государственные услуги по месту жительства, прямо на территории сельских поселений.

Напомним, тракторы и другую самоходную технику проверяли специалисты Гостехнадзора в Бутурлинском районе Нижегородской области в марте.

СПРАВКА:
От деревни Конево до районного центра 35 км. В инспекции Гостехнадзора Нижегородской области на территории названных населенных пунктов зарегистрировано девять самоходных машин: шесть за физическими лицами, три – за предприятиями, 36 жителей имеют удостоверения тракториста-машиниста.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph