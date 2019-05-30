Гостехнадзор проведет выездной прием граждан в Балахнинском районе Нижегородской области Общество

Гостехнадзор проведет выездной прием граждан в Балахнинском районе Нижегородской области

Инспекция Гостехнадзора проведет выездной прием граждан в деревне Конево Балахнинского района 7 июня.

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Согласно информации, местные жители смогут задать специалистам вопросы о регистрации и проведении техосмотра самоходных машин и прицепов к ним, а касающиес выдачи и замены удостоверений тракториста-машиниста.

Как пояснили в инспекции, владельцы самоходных машин из Конева и расположенных рядом деревень - Сонино, Бредово, Погорново, Малинино, Юрино, Бурцево, Истомино, Бабье – были заблаговременно оповещены о предстоящем приеме.

Следует заметить, что прием будет проводиться с применением мобильного рабочего места инженера-инспектора. Это позволит жителям получить государственные услуги по месту жительства, прямо на территории сельских поселений.

Напомним, тракторы и другую самоходную технику проверяли специалисты Гостехнадзора в Бутурлинском районе Нижегородской области в марте.

СПРАВКА:

От деревни Конево до районного центра 35 км. В инспекции Гостехнадзора Нижегородской области на территории названных населенных пунктов зарегистрировано девять самоходных машин: шесть за физическими лицами, три – за предприятиями, 36 жителей имеют удостоверения тракториста-машиниста.