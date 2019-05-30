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Происшествия

Пропавшие на минувшей неделе в Нижнем Новгороде женщина с ребенком найдены живыми

03 июня 2019 09:05  [134] Происшествия

Пропавшие в Нижнем Новгороде 42-летняя Наталья Новожилова и ее двухлетняя дочь Саша Рукацова найдены живыми. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".

Напомним, 27 мая 2019 года они вышли из дома на улице Мокроусова в Сормовском районе и пропали.

"Найдены, живы. Всем спасибо за помощь и распространение информации!", - говорится в сообщении

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