Пропавшие на минувшей неделе в Нижнем Новгороде женщина с ребенком найдены живыми Происшествия

Пропавшие в Нижнем Новгороде 42-летняя Наталья Новожилова и ее двухлетняя дочь Саша Рукацова найдены живыми. Об этом сообщает поисково-спасательная группа "Рысь".

Напомним, 27 мая 2019 года они вышли из дома на улице Мокроусова в Сормовском районе и пропали.

"Найдены, живы. Всем спасибо за помощь и распространение информации!", - говорится в сообщении