Первым пострадавшим при взрыве на ГосНИИ "Кристалл" Дзержинска выплатили материальную помощь Общество

Первым пострадавшим при взрыве на ГосНИИ "Кристалл" Дзержинска Нижегородской области выплатили материальную помощь, сообщает пресс-служба администрации города химиков.

Из резервного фонда администрации городского округа город Дзержинск 3 июня по распоряжению главы Ивана Носкова были выплачены компенсации 18 госпитализированным. Выплаты составили 50 тыс. рублей.

Напомним также, что материальную помощь госпитализированным выделило правительство региона. Выплаты компенсаций из бюджета области составят по 100 тыс. рублей.

Как сообщалось ранее, 1 июня в 11:53 произошло два взрыва в Дзержинске на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" на складе готовой продукции. В домах жителей города были выбиты стекла, на территории завода разрушено несколько зданий, почти 100 человек получили осколочные ранения.