Последние новости рубрики Происшествия
03 июня 2019 15:41  [175] Вероника Скворцова взяла на контроль оказание медпомощи пострадавшим во время взрыва на дзержинском "Кристалле"
03 июня 2019 14:12  [396] Горячее водоснабжение временно прекращено на 120 объектах в Нижнем Новгороде из-за аварии на теплосети у театра оперы и балета
03 июня 2019 13:29  [448] Молодого мужчину, упавшего с метромоста, спасли в Нижнем Новгороде
03 июня 2019 12:45  [209] Младенец погиб в ДТП с пьяным водителем ВАЗа в Нижегородской области
03 июня 2019 11:38  [367] Коллектив "ГосНИИ "Кристалл" настроен как можно быстрее вернуться в нормальный режим работы, - руководство НИИ
03 июня 2019 10:58  [340] Выксунская прокуратура восстановила на работе уволенного за прогул сотрудника
03 июня 2019 09:56  [316] Три летних лагеря в Сосновском районе Нижегородской области получили предостережения от прокуратуры
03 июня 2019 09:05  [405] Пропавшие на минувшей неделе в Нижнем Новгороде женщина с ребенком найдены живыми
02 июня 2019 10:41  [463] Матпомощь выделит правительство Нижегородской области пострадавшим при взрыве на заводе "Кристалл" в Дзержинске
01 июня 2019 18:36  [504] МЧС сообщило о пяти разрушенных зданиях в результате взрыва на дзержинском заводе "Кристалл"
Происшествия

Административное здание на заводе "Кристалл" в Дзержинске разрушено взрывом

01 июня 2019 15:27  [853] Происшествия

Административное здание на заводе "Кристалл" в Дзержинске разрушено взрывом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, после получения сигнала о ЧП на "Кристалле" на место происшествия выдвинулись пожарно-спасательные подразделения. Работа огнеборцев была порганизована по повышенному рангу вызова № 3.

Сообщается также, что площдь пожара составляла 100 кв.м.

Напомним, после получения известия о ЧП в Дзержинске по поручению губернатора Глеба Никитина был создан оперативный штаб. По его данным, угрозы загрязнения воздуха после происшествия в Дзержинске нет.

Как сообщили в региональном минздраве, из 27 граждан, обратившихся за медпомощью после ЧП в Дзержинске, 11 после осмотра медиками были отпущены домой.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph