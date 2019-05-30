Административное здание на заводе "Кристалл" в Дзержинске разрушено взрывом Происшествия

Административное здание на заводе "Кристалл" в Дзержинске разрушено взрывом. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно предоставленной информации, после получения сигнала о ЧП на "Кристалле" на место происшествия выдвинулись пожарно-спасательные подразделения. Работа огнеборцев была порганизована по повышенному рангу вызова № 3.

Сообщается также, что площдь пожара составляла 100 кв.м.

Напомним, после получения известия о ЧП в Дзержинске по поручению губернатора Глеба Никитина был создан оперативный штаб. По его данным, угрозы загрязнения воздуха после происшествия в Дзержинске нет.

Как сообщили в региональном минздраве, из 27 граждан, обратившихся за медпомощью после ЧП в Дзержинске, 11 после осмотра медиками были отпущены домой.