Жители Дзержинска объединились для устранения последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл" Общество

Жители Дзержинска Нижегородской области объединились, чтобы помочь городу справиться с последствиями субботнего ЧП, в результате которого произошли два взрыва на ГосНИИ "Кристалл", сообщает пресс-служба регионального правительства.

В минувшие выходные, 1 и 2 июня, сотни жителей Дзержинска – молодежь, представители общественных организаций и просто жители города вышли на улицы, чтобы помочь городу оправиться от последствий ЧП на предприятии "Кристалл". В сети горожане объединились под хештегом #ДзержинскВместе.

Стоит отметить, что инициативная группа сформировалась уже в первые несколько часов.

Координатор волонтерского движения Дзержинска Артем Бафанов отметил, что равным количеством волонтеры распределились по улицам - это Ульянова, Красноармейская, Индустриальная, поселок Свердлова, обходили все подъезды, особенно квартиры, в которых были повреждения. Волонтеры собирали разбитое стекло, оказывали адресную помощь пенсионерам, вставляли рамы и меняли стекла в школах и детсадах. Во второй день в Дзержинск прибыли и волонтеры из Нижнего Новгорода. В целом насчитывалось уже более 200 волонтеров. Общими усилиями к вечеру 2 июня почти все экстренные работы были завершены.

Волонтеры создали штаб по координации деятельности, оперативно сформировали группы и распределили перечень объектов, которые в первую очередь нуждаются в "зачистке" и восстановлении.

Среди социальных объектов наиболее пострадавшими оказались школы №18 и №33, туда были направлены две группы волонтеров.

Администрация города и лично глава Иван Носков выразили огромную благодарность за помощь. "Спасибо всем, кто участвовал, помогал и даже просто готов был помочь. Очень важно, что люди с пониманием отнеслись к той ситуации, в которой оказался весь город. Общими усилиями мы оперативно ликвидируем все последствия вчерашнего происшествия", - отметил Иван Носков.

Как сообщалось ранее, 1 июня в 11:53 произошло два взрыва в Дзержинске на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" на складе готовой продукции. В домах жителей города были выбиты стекла, на территории завода разрушено несколько зданий, почти 100 человек получили осколочные ранения.