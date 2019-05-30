Система распознавания лиц появится во всех школах Нижнего Новгорода Общество

Фото: Алексей Манянин

Система распознавания лиц появится во всех образовательных учреждениях Нижнего Новгорода. Об этом заявил глава города Владимир Панов во время визита в МАОУ "Школа с УИОП №85", где сейчас тестируется система.

"После завершения пилотного проекта по установлению системы распознавания лиц в Сормовской общеобразовательной школе, мы планируем тиражировать этот опыт на все городские школы. Сейчас запущена тестовая версия приложения, на котором после регистрации можно будет увидеть, когда ученик пришел в школу, и когда ее покинул", - рассказал Владимир Панов.

По словам заместителя мэра Алексея Карапузова, пройти в здание ученики могут двумя способами: воспользоваться системой или специальной именной картой прохода через турникет, что исключает возможность их передачи посторонним лицам.

Владимир Панов поручил Алексею Карапузову проработать вопрос с увеличением функций именных карт, чтобы по ним можно было не только проходить в школу, но и оплачивать школьное питание или проезд в общественном транспорте.

Как сообщил директор школы №85 Татьяна Мацкевич, с родителями учеников проведена вся необходимая разъяснительная работа.

"Педагоги и родители рады тому, что именно в нашей школе установили такое оборудование. Помимо обеспечения безопасности система доступа позволяет получить информацию о количестве человек, находящихся в здании, а также представлять различные виды статистической отчетности", - сказала Татьяна Мацкевич.

Родители также отмечают, что благодаря новой системе доступа, они спокойны за своих детей.

Кроме того, мэр отметил, что в 2018 году была сформирована концепция модернизации образовательной системы города. В Нижнем Новгороде формируется образовательный кластер, который включает детские сады, школы и высшие учебные заведения. Он добавил, что сейчас разрабатывается методика обучения, которая будет через несколько месяцев представлена родителям.