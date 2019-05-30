Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК "Нижний Новгород" Спорт

Дмитрий Черышев Фото: сайт города-организатора ЧМ-2018 Нижнего Новгорода

Дмитрий Черышев продолжит тренировать ФК "Нижний Новгород". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Нижегородской области со ссылкой на главу региона Глеба Никитина.

"Мы ставим себе цель выйти в премьер-лигу по итогам следующего сезона. В этот раз остановились в одном шаге от цели, подвела разница мячей. Прошедшему сезону однозначно можно поставить самую высокую оценку, особенно учитывая те условия, с которых мы стартовали", - сказал губернатор.

"По сути был создан новый футбольный бренд, в то же время основанный на нижегородских футбольных традициях", - добавил он.

Глеб Никитин подчеркнул, что сейчас клуб добился того, что болельщики стали ходить на футбольные матчи, которые проходят на стадионе "Нижний Новгород".

"Посещаемость домашних игр у нас уже вполне на уровне премьер-лиги. Больше 330 тысяч человек в минувшем сезоне пришли поддержать команду, для кого-то это становится семейной традицией", - отметил губернатор.

В завершении Глеб Никитин сказал, что Дмитрий Черышев остается в команде, поскольку у правительства региона и у ФК "Нижнего Новгорода" общие планы по развитию нижегородского футбола.

"В ближайшее время будем детально обсуждать подготовку к новому сезону", - подытожил губернатор.

Напомним, что посол Нижнего Новгорода на Чемпионате мира по футболу и бывший тренер нижегородского ФК "Волга" и ФК "Мордовия" Дмитрий Черышев приступил к исполнению обязанностей главного тренера ФК "Нижний Новгород" в июле 2018 года.

Кадровые решения принимает руководство клуба, который является частным. С февраля 2017 года главным тренером клуба был Николай Писарев.

СПРАВКА:

Дмитрий Николаевич Черышев родился в городе Горьком 11 мая 1969 года. Карьеру игрока начинал в дзержинском "Химике", после чего с успехом выступал за нижегородский "Локомотив" и московское "Динамо", не раз вызывался в сборную России. Провел шесть сезонов в клубе испанской Примеры – хихонском "Спортинге". По окончании карьеры футболиста Дмитрий Черышев работал с юношескими командами мадридского "Реала". В Испании он получил тренерский диплом категории PRO. В системе "королевского" клуба обучался и сын Дмитрия Николаевича – Денис Черышев.

В 2011-2012 годах Дмитрий Черышев возглавлял нижегородскую "Волгу". Под его руководством "волжане" сохранили место в российской премьер-лиге и вышли в полуфинал Кубка страны. После этого Дмитрий Николаевич работал с молодежным составом питерского "Зенита", павлодарским "Иртышом", саранской "Мордовией", а также работал тренером испанской "Севильи" и выиграл Лигу Европы.